Van'ın Edremit ilçesine bağlı Süphan Mahallesi'nde 2014 yılında 5 bloktan oluşan 130 daireden oluşan ve adliye personelleri için yapılan, ardından Van Emniyet Genel Müdürlüğü'ne tahsis edilen lojmanlarda çalışmalar aralıksız bir şekilde devam ediyor.

2014 yılında yapılan ancak adliye personelleri, konutların yapıldığı bölgeyi güvenli bulmadıklarından lojmanları tercih etmemişti. Kaderine terk edilen lojmanların kapısından penceresine malzemelerinin birçoğu sökülüp götürülmüştü.

2017 yılında ise İl Sağlık Müdürlüğü'ne tahsis edilen lojmanlar, ardından Milli Emlak'a devredilmişti. Kullanılmayıp tinercilerin ve hırsızların meskeni haline gelen milyonluk yatırım, daha sonra Emniyet Genel Müdürlüğü adına kamu konutu olarak kullanılmak üzere tahsis edilmişti.

Van Valisi ve Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Ozan Balcı, Edremit İlçesi Süphan Mahallesinde Adliye Lojmanları olarak yapılan daha sonra Emniyet Müdürlüğü'ne devredilen, tadilatı tamamlandıktan sonra emniyet personeline lojman olarak tahsis edilecek binalarda incelemelerde bulunarak çalışmalar hakkında bilgi aldı. Çalışmaların kısa sürede bitirilmesinin ardından, lojmanların emniyet personellerine tahsis edilmesi bekleniyor.

Van bölge gazetesi