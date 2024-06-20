Bayram Tatilinin Sona Ermesiyle Yollarda Hareketlilik Başladı

Bayramın son gününde, tatil beldelerinden ve memleketlerinden tatilcilerin dönüşleri sürüyor.

Dönüşe geçen vatandaşlar yollarda yoğunluk oluşturdu.

Düzce/Bolu

Otoyolun İstanbul istikameti Üçköprü, Kaynaşlı ve Düzce gişeleri ile Bolu Dağı Tüneli mevkilerinde trafik akıcı yoğun seyrediyor.

Otoyolun Ankara istikameti ile D-100 kara yolunun her iki yönünde ise trafik normal seyrinde ilerliyor.

Öte yandan Anadolu Otoyolu'nu Karadeniz kentlerine bağlayan D-100 kara yolunun Karabük kesiminde de akıcı yoğun trafik görülüyor.

Güzergahta trafik akışı Ankara istikametinde ise normal seyrediyor.

Muğla

Fethiye ve Marmaris'ten ayrılan tatilciler Gökova Kavşağı'ndan Muğla çıkışına kadar yoğunluğa sebep oldu.

Kara yolunda uzun araç kuyrukları oluşurken Sakar mevkisindeki rampada, araçları hararet yapan bazı sürücüler zor anlar yaşadı.

Tatilciler, Menteşe ilçesi Bölge Trafik Kavşağı'nda da yoğunluk oluşturdu. Araç trafiği zaman zaman durma noktasına geldi.

Polis ekipleri, kent genelinde trafiğin aksamaması için önlemler aldı.

Kırıkkale

43 ilin geçiş güzergahında yer alan ve "kilit kavşak" olarak adlandırılan Kırıkkale'de akşam saatlerinden itibaren trafik yoğunluğu başladı.

Kırıkkale-Ankara karayolunda belirgin bir trafik yoğunluğu gözlemlenirken, Kırıkkale-Kayseri karayolunda da araç trafiğinin akıcı olduğu görüldü.

İl Emniyet Müdürlüğü ve İl Jandarma Komutanlığına bağlı ekipler, kavşaklarda trafik akışını rahatlatmak ve sürücülerin güvenliğini sağlamak için yoğun çaba harcıyor.

Trafik ekipleri, belirli uygulama noktalarında asayiş denetimlerini de sürdürüyor.

Sürücülerden trafik kurallarına uymaları ve dikkatli olmaları istenirken, bayram dönüş yolculuklarının sorunsuz bir şekilde tamamlanabilmesi için çalışmalar aralıksız devam ediyor.