Bayraktar TB3 Silahlı İnsansız Hava Aracı (SİHA), TCG Anadolu gemisinde gerçekleştirilecek görevler için bir adım daha yaklaştı. Edirne'nin Keşan ilçesindeki Baykar Uçuş Eğitim ve Test Merkezi'nde ilk kez rampa kalkış testine tabi tutulan Bayraktar TB3, tüm kalkışlarını başarıyla tamamlayarak önemli bir aşamayı geride bıraktı. Test sonrası, Baykar Yönetim Kurulu Başkanı ve Teknoloji Lideri Selçuk Bayraktar, sosyal medya hesabından "Adım adım TCG-Anadolu'ya, oradan da eşsiz maviliklere..." notuyla bu başarıyı paylaştı.

Rampadan İlk Kalkışını Başarıyla Yapan Bayraktar TB3: Milli SİHA'nın Özgün Yükselişi

İlk Uçuşunu Cumhuriyetin 100. Yılına Armağan Olarak Gerçekleştiren Bayraktar TB3, Rampadan Kalkış Testinde De Büyük Başarı Elde Etti

Bayraktar TB3, ilk uçuşunu Cumhuriyetin 100. yılına armağan olarak 27 Ekim 2023'te gerçekleştirdikten sonra, ilk kez denediği rampa kalkış testinde de başarıyla havalandı. Bayraktar TB3, Keşan'daki Baykar Uçuş Eğitim ve Test Merkezi'nde TCG Anadolu'nun güvertesindeki şartlarla aynı özelliklere sahip 12 derece eğimli bir rampadan dört kez kalkış yaparak hepsinde başarı sağladı. Böylece gemiye çıkmadan önceki test aşaması da başlamış oldu.

Bayraktar TB3 SİHA'nın Keşan'daki Rampalı Piste İntikali: Testlerde Büyük Başarıya İmza Attı

Bayraktar TB3, Keşan'daki Özel Rampalı Pistte Gerçekleştirdiği Kalkış Testlerinde Üstün Performans Gösterdi

Baykar'ın milli ve özgün olarak geliştirdiği Bayraktar TB3 SİHA, Edirne Keşan'daki Baykar Uçuş Eğitim ve Test Merkezi'ne intikal etti. Testler, TCG Anadolu'nun güvertesindeki şartlara uygun olarak inşa edilen rampalı pistte gerçekleştirildi. Bayraktar TB3, burada dört kez rampa kalkış testi yaparak hepsinde başarılı oldu. Bu testler, Bayraktar TB3'ün TCG Anadolu'ya iniş ve kalkış yapabilmesi için kritik bir öneme sahipti.

Bayraktar TB3'ün 395 Saatlik Uçuş Serüveni: Milli SİHA'dan Yüksek Performans ve Başarı

Bayraktar TB3, Bugüne Kadar Gerçekleştirilen Test Uçuşlarında 395 Saat 43 Dakika Havada Kalarak Etkileyici Bir Performans Sergiledi

Bayraktar TB3 SİHA, 395 saat 43 dakikalık uçuş süresiyle büyük bir başarı elde etti. 20 Aralık 2023'te gerçekleştirilen uzun uçuş testinde 32 saat boyunca yere inmeden havada kalan Bayraktar TB3, 5 bin 700 kilometre yol kat etti. Ayrıca, 26 Mart'ta ASELSAN tarafından geliştirilen ASELFLIR-500 ile uçuş yaparak elektro-optik keşif, gözetleme ve hedefleme sistemi entegrasyonunu başarıyla tamamladı.

TCG Anadolu'dan İlk Uçuş: Bayraktar TB3'ün Denizdeki Yeni Görevine Adım Adım Yaklaşması

Bayraktar TB3, Katlanabilen Kanat Yapısıyla TCG Anadolu Gibi Kısa Pistli Gemilerden Kalkış ve İniş Kabiliyetine Sahip Dünyadaki İlk Silahlı İnsansız Hava Aracı Olacak

Bayraktar TB3, katlanabilen kanat yapısı sayesinde TCG Anadolu gibi kısa pistli gemilerden kalkış ve iniş yapabilen dünyadaki ilk SİHA olacak. Baykar Yönetim Kurulu Başkanı Selçuk Bayraktar, 2024 yılı içinde TCG Anadolu gemisinde testlerin başlayacağını açıkladı. Bayraktar TB3, görüş hattı ötesi haberleşme kabiliyeti ile çok uzun mesafelerden kumanda edilebilecek ve deniz aşırı hedeflere karşı taarruz görevlerini icra ederek Türkiye'nin caydırıcı gücünü artıracak.

İhracat Şampiyonu Baykar: Bayraktar TB3 ile Dünyada Ses Getiren Başarı

Baykar, Bayraktar TB3 ile Savunma ve Havacılık Sektöründe İhracat Liderliğini Sürdürüyor ve Yeni Rekorlar Kırıyor

Baykar, milli projelerini öz kaynakları ile yürüterek savunma ve havacılık sektöründe ihracat lideri oldu. 2021 ve 2022 yıllarında Türkiye İhracatçılar Meclisi verilerine göre savunma ve havacılık sektörünün ihracat lideri olan Baykar, 2023'te 1,8 milyar dolarlık ihracat gerçekleştirdi. Bayraktar TB2 için 33 ülkeyle, Bayraktar AKINCI TİHA için 9 ülkeyle ihracat anlaşması imzalayan Baykar, dünya genelinde büyük bir başarıya imza attı.