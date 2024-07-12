Emekliler için müjdeli haber: ING Bankası, emekli maaşını bankalarına taşıyanlara büyük bir nakit promosyon fırsatı sunuyor. Bu kampanya kapsamında, emekliler 15 bin TL'ye kadar nakit promosyon ve 3 bin TL otomatik fatura talimatı ödemesi ile toplamda 18 bin TL'ye varan bir kazanç elde edebilecekler. İşte kampanya detayları ve nasıl başvurulacağı hakkında bilgiler...

Promosyon Kampanyası Tarihleri:

ING Bankası'nın bu özel promosyon kampanyası 1 Mayıs 2024 ile 31 Mayıs 2024 tarihleri arasında geçerli olacak. Bu tarih aralığında başvuru yapan emekliler, belirlenen şartları yerine getirerek kampanyadan faydalanabilecekler.

Başvuru Yöntemleri:

Emekliler, kampanyadan yararlanmak için Cebimdeki Danışman uygulaması, ING Telefon Bankacılığı veya ING Şubeleri aracılığıyla başvurularını gerçekleştirebilecekler.

Emeklilere Sunulan Promosyon Miktarları

Nakit Promosyon Tutarları: Promosyon ödemeleri, emekli maaşını ING Bankası'ndan 3 yıl boyunca almaya taahhüt eden müşterilere yapılacak. Bu ödemeler, emekli maaşının tutarına göre farklılık gösterecek ve şu şekilde belirlenecek:

10.000 TL'ye kadar olan aylık gelir için: 6.250 TL nakit promosyon

10.000 TL - 15.000 TL arası aylık gelir için: 10.000 TL nakit promosyon

15.000 TL - 20.000 TL arası aylık gelir için: 12.500 TL nakit promosyon

20.000 TL ve üzeri aylık gelir için: 15.000 TL nakit promosyon

Ekstra Ödeme: Bunun yanı sıra, otomatik fatura talimatı veren emeklilere 3 bin TL ek ödeme yapılacak. Böylece toplamda 18 bin TL'ye varan bir promosyon kazancı elde edilebilecek.

Promosyon Ödemelerinin Şartları ve Koşulları

Taahhüt Süresi: Promosyon ödemeleri, başvurudan sonra 3 yıl için peşin olarak yapılacak ve bu süre boyunca gelir/aylık tutarındaki artışlar promosyon miktarını etkilemeyecek. Ancak, 3 yıllık taahhüde aykırı hareket edilmesi durumunda promosyonun geri ödenmesi gerekebilecek.

Koşullarda Değişiklik: ING Bankası, kampanya koşullarında değişiklik yapma hakkını saklı tutuyor. Bu nedenle, emeklilerin kampanyadan yararlanmak için belirtilen tarihler arasında başvurmaları ve güncel koşulları takip etmeleri gerekiyor.

Başvuru ve Detaylı Bilgi

Başvuru Süreci: Kampanyadan faydalanmak isteyen emekliler, Cebimdeki Danışman uygulaması, ING Telefon Bankacılığı veya ING Şubeleri aracılığıyla başvurularını kolayca yapabilirler. Başvuru sırasında gerekli belgeler ve bilgileri eksiksiz sunmak, işlemlerin hızlı ve sorunsuz gerçekleşmesini sağlayacaktır.

Sonuç: Emekliler için önemli bir fırsat olan bu kampanya, ING Bankası tarafından sunulan cazip promosyon ödemeleri ile ekonomik rahatlama sağlıyor. Emekli maaşını ING Bankası'na taşıyarak bu fırsattan yararlanmak isteyenler, belirtilen tarih aralığında başvurularını yaparak toplamda 18 bin TL'ye varan nakit kazanç elde edebilirler. Kampanyanın detaylarını öğrenmek ve başvuru yapmak için ING Bankası'nın resmi kanallarını kullanmak yeterlidir.