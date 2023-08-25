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WanHaber - ÖZEL

Van'da mimarlık yapan Ajar Baskın ve Yunus Bingöllü'nün nişan töreni yapıldı.

Evliliğe giden yolda ilk adımlarını atan çift, Ramada Otel'de nişan törenini gerçekleştirdi. Yüzük takma törenini AK Parti Van milletvekili Kayhan Türkmenoğlu gerçekleştirdikten sonra, çifte mutluluklar diledi.

Nişan takma törenine AK Parti milletvekili Kayhan Türkmenoğlu, STK yöneticileri ve davetliler katıldı.

"İLK ADIMIMIZI BÜYÜK KEYİFLE ATTIK"

Nişan töreninde konuşan Yunus Bingöllü, "Sayın milletvekilimiz Kayhan Türkmenoğlu’nun vesilesiyle katıldığımız AK Parti ailesinde kesişen yollarımız, yeni bir yuva kurmaya doğru evrilirken, bizi bu günümüzde de yalnız bırakmayan sayın vekilimize ve tüm misafirlerimize teşekkür ederiz.

İlk adımlarımızı çok güzel bir törenle ve büyük bir keyifle attık. Devam eden süreçte de yolumuzun hep aynı güzelliklerle ve aydınlık içinde devam etmesini, tamamına ermesini umuyoruz" şeklinde konuştu.

Haber: Mehmet Salih Giyci