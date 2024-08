Adalet ve Kalkınma Partisi (AK Parti) İpekyolu ilçe teşkilatı Başkanvekili Akın Dinçer’in daveti üzerine Edremit’teki bir kahvaltı salonunda bir araya geldi. Toplantıya İlçe Başkanı Yavuz Kuşan, Kadın Kolları Başkanı Suzan Türkoğlu, Gençlik Kolları Başkanı Sedat Avcı, İlçe Koordinatörü Vahap Önder ile teşkilat yöneticileri ve çok sayıda partili katıldı.

Başkanvekili Dinçer, yaptığı konuşmaya programa yoğun katılım gösterdikleri için partililere teşekkür ederek başladı. Dinçer, “Bugün bir arada olduğumuz için çok mutluyum. Biz büyük ve geniş bir aileyiz. Seçim sürecinde her biriniz çok yoğun çalıştınız. Bunun için sizlere teşekkür ederim. Tabi gönül isterdi ki seçimin sonunda bizim, partimizin lehine bir zafer olsun. Ama vatandaşlarımızın kararı ve isteği her şeyin üzerindedir. Yılmamak gerekiyor. Siyaset kurumu her daim aktif, dinamizmini içinde barındıran bir kurumdur. AK Parti, büyük bir partidir. Partimiz 14 Ağustos’ta 23’üncü yaşını kutlayacak. Dile kolay 23 yıldır bitmeyen bir şarkı bu. Elbette partimizin her dönemi aynı olmadı, olamazdı da bu zaten doğanın kanuna aykırı. Ama önemli olan sürdürülebilirliktir. AK Parti bu anlamda hem ülkemizde hem Ortadoğu bölgesinde hem de dünyada örnek olmuştur” dedi.

“ARADA BU TÜR BULUŞMALARI YAPMAK GEREKİYOR”

Bu tür buluşmaların teşkilat ruhunu canlı tutmak açısından önemli olduğunu vurgulayan Dinçer, “Böylesi bir buluşmayı bir süredir arzu ediyordum. Her ne kadar Ankara’da olsak da Van bizim anavatanımız. Bağlarımız şehrimizle çok kuvvetli. Seçimin ardından herkesin bir arada olduğu bir toplantı bize hem moral oldu hem de güç verdi. Teşkilatlarımız partimizin omurgasını oluşturuyor. Biz de hem partimizin kuruluş yıl dönümünü kutlamak hem de hasbihal etmek için bir araya geldik. Yeni döneme çok daha güçlü bir şekilde başlayıp bıkmadan, moral bozmadan çalışmalıyız. Arada bu tür buluşmaları yapmak gerekiyor. Başkanımız Sayın Yavuz Kuşan olmak üzere bizleri kırmayıp, davetimize iştirak eden herkese şükranlarımı sunuyorum” diye konuştu.