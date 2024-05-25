Galatasaray Başkanı Kim Oldu? Seçim Sonuçları Açıklandı mı?

Galatasaray Başkanlık Seçimi Tamamlandı mı? Kim Kazandı?

Galatasaray Spor Kulübü'nün mevcut başkanı ve yeniden aday olan Dursun Özbek, olağan seçim genel kurulunda oyunu 2 numaralı sandıkta kullandı. Peki, Galatasaray'ın yeni başkanı kim oldu? Seçim sonuçları açıklandı mı? Süheyl Batum mu, Dursun Özbek mi kazandı?

Seçim Süreci ve Sonuçlar

Galatasaray Spor Kulübü Olağanüstü Seçimli Genel Kurul Toplantısı devam ediyor. Mevcut başkan ve aday Dursun Özbek oyunu kullandı. Özbek 2 numaralı sandıkta oy verme işlemini gerçekleştirdi. Peki, Galatasaray'ın yeni başkanı kim oldu? Seçim bitti mi? Süheyl Batum mu, Dursun Özbek mi kazandı?

Galatasaray Başkanlık Seçimi Bitti mi, Kim Kazandı?

Galatasaray Spor Kulübü'nün 104. dönem yönetimini belirlemek üzere düzenlenen genel kurul toplantısı, Galatasaray Lisesi'nde sabah saat 10.00'da başladı. Sandıkların kapanmasının ardından saat 15.00 itibarıyla oy sayım işlemi başladı. Seçim sonuçlarını bu haber üzerinden anbean takip edebilirsiniz.

Galatasaray'ın Yeni Başkanı Kim Oldu?

Galatasaray'ın olağanüstü genel kurulunda, mevcut başkan Dursun Özbek ile anayasa profesörü ve siyasetçi Süheyl Batum yarıştı. Genel kurul üyeleri Dursun Özbek için kırmızı, Süheyl Batum için sarı renkte basılan oy pusulalarını kullandı. Kongre üyelerinin oylarını kullanabilmeleri için Galatasaray Lisesi'nde 20 sandık kuruldu ve saat 15.00'te oy kullanma işlemi sona erdi. Galatasaray Olağan Seçimli Genel Kurul'da 4 bin 143 oy kullanıldı.

Seçim sonuçlarına göre Dursun Özbek'in listesi şu şekilde oluştu:

Asil Üyeler:

Metin Öztürk

Niyazi Yelkencioğlu

Bora İsmail Bahçetepe

Sedat Artukoğlu

Eray Yazgan

Can Natan

Mehmet Saruhan Cibara

Ali Yüce

İbrahim Hatipoğlu

Fatih Demircan

Yedek Üyeler:

Ozan Bingöl Yurtsever

Timur Kuban

Emir Aral

Tanur Lara Yılmaz

Ece Bora

Süheyl Batum'un listesi ise şöyleydi:

Asil Üyeler:

Aytuğ Sakallıoğlu

Ayşen Sarıkan Tanırcan

Aslı Makaracı Başak

Mete İkiz

Suat Sarı

Çetin Soysal

Mustafa Barış Yaşaroğlu

Rezan Epözdemir

Cüneyt Öztürk

Murat Karaman

Yedek Üyeler:

Metin Karakaya

Cem Topuz

Hikmet Siber Akyelken

Mehmet Şişmanoğlu

Hikmet Ozan Öğüt

Seçim sonuçları ve yeni başkanın kim olduğu, oy sayım işlemleri tamamlandığında açıklanacak.