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Asrın felaketinin üzerinden geçen bir yılın ardından hayatını kaybedenlerin acısını hala yüreklerinde hissettiklerini vurgulan Başkan Say, yaşadıkları bu acının asla dinmeyecek bir acı olduğunu ifade etti. Başkan Say; "50 bine yakın insanımızın hayatını kaybettiği 6 Şubat 2023 tarihindeki ‘asrın felaketi’ büyük depremler yaşadık.

Bir yıl önce, depremin yıkıcı etkileriyle yüzleşirken, birbirimize sarıldık, yardım etmek için koştuk ve yıkımın üstesinden gelmek için el ele verdik. Bu süreçte, en zor anlarda bile bir olmanın, beraber olmanın ve kardeş olmanın gücünü ve önemine hep birlikte bir kez daha şahit olduk. Bu birlik ve dayanışma ruhu, yaralarımızı sarmamıza ve yeniden ayağa kalkmamıza yardımcı oldu.

Tüm dünyanın nefesini tutarak şahit olduğu 6 Şubat Kahramanmaraş depremlerinin birinci yıl dönümünde, kaybettiklerimizi anarak onların hatıralarını yaşatmayı sürdüreceğiz. Rabbim bu millete bir daha böyle bir felaketi yaşatmasın.

Asrın felaketini yaşadığımız o kara günden bugünlere kadar afetzede vatandaşlarımızın yarasını saran, vatandaşlarımızdan desteklerini hiçbir zaman esirgemeyen Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan başta olmak üzere, bakanlarımıza, milletvekillerimize, valilerimize, ülkemizin dört bir tarafındaki büyükşehir ve ilçe belediye başkanlarımıza, sivil toplum kuruluşlarımıza, meslek örgütlerimize, iş adamlarımıza, polislerimize, askerlerimize, AFAD ve Kızılay’a, gönüllü yardım kuruluşlarımıza ve aziz milletimize teşekkürlerimi sunuyorum.

Depremde yaşamını yitiren tüm vatandaşlarımıza bir kez daha Allah’tan rahmet, yakınlarına baş sağlığı ve sabırlar diliyorum. Allah bizlere bir daha böyle acılar yaşatmasın” ifadelerini kullandı.