Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek ile birlikte ABD'de bulunan Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Başkanı Fatih Karahan, “Türkiye’de Para Politikası ve Enflasyon Görünümü” sunumunu gerçekleştirdi.

Fatih Karahan, sunumda, "Dezenflasyon devam ediyor ancak riskler canlı." mesajını verdi.

"POLİTİKA FAİZİ, ENFLASYON GÖRÜNÜMÜNE ODAKLANARAK İHTİYATLI BİR ŞEKİLDE AYARLANACAK"

Merkez Bankası Başkanı Fatih Karahan, ABD'de yaptığı açıklamada, enflasyon düşüşünün devam ettiğini ancak riskler canlı olduğunu belirterek, "Politika faizi, enflasyon görünümüne odaklanarak toplantı bazında ihtiyatlı bir şekilde ayarlanacaktır." dedi.

AÇIKLAMALARDAN ÖNE ÇIKANLAR

Karahan'ın açıklamalarından öne çıkanlar şöyle:

- Emtia fiyatlarındaki düşüş, döviz kuru etkilerinin bir kısmını telafi edecektir.

- Dolarizasyon riskleri kararlı ve sıkı bir politika duruşuyla sınırlandırılmıştır.

- Para politikası aktarımı son bir yılda önemli ölçüde iyileşmiştir.

-Para politikası proaktif olmuştur.

-Yeniden dolarizasyon riskleri kararlı ve sıkı bir politika duruşuyla sınırlandırılmıştır.

-Para politikası iletimi son bir yılda önemli ölçüde iyileşmiştir.

-Enflasyon düşüşü devam etmektedir ancak riskler canlıdır.

-Döviz geçişi mütevazıdır ve fiyatlandırma davranışındaki iyileşmeyi yansıtır.

-Düşen petrol fiyatları enflasyon düşüşünü desteklemektedir ancak küresel ekonomik görünüm belirsizdir.

-Talep, mal tüketiminin etkisiyle beklentileri aşmıştır.

-Mal talebi daha dirençliyken hizmet talebi ılımlı.