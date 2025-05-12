Nesine 2. Lig Kırmızı Grup Play-Off 1. Turunda deplasmanda karşılaştığı Menemen Futbol Kulübü'nü 3-1 yenerek 2. tura yükselen Artı Değer Van Spor FK, bugün sahasında Motolux 68 Aksarayspor ile karşılaşacak.

Karşılaşma öncesi Artı Değer Van Spor FK Başkanı Erol Temel, Vanlıları maça davet ederken, herhangi bir ceza durumunun yaşanmaması için de taraftarlardan özel ricada bulundu.

“CEZA ALMAMAK İÇİN DİKKATLİ OLALIM”

Başkan Erol Temel, “Menemen’de ilk galibiyetimizi aldık. Takımımıza güveniyoruz, inşallah 2. maçımızı da kazanacağız. Van halkına sesleniyorum: Takımımızı yalnız bırakmayalım, sahip çıkalım ve destek olalım. Taraftarlardan özel ricamdır, çok dikkatli olmamız lazım çünkü bu maçı kazandıktan sonra bir üst tura çıkacağız. Herhangi bir ceza almamak için çok dikkatli olmamız gerekiyor.” dedi.

“SEN YOKSAN BİZ BİR EKSİĞİZ”

Vanspor FK Başkanı Temel, “Sayın Valimize, emniyet amirimize, milletvekillerine, STK’lara, belediye başkanlarımıza, eş başkanlarımıza, siyasi parti il başkanlarımıza sesleniyorum: Lütfen, gün birlik günüdür. Herkesi bu maça bekliyoruz. Takımımızı yalnız bırakmayalım. İnşallah, o sene bu sene olacaktır. Sen yoksan biz bir eksiğiz. Bu maçı kazanırsak, o kupa bu memlekete gelecek. Yeter ki biz inanalım, bu takıma sahip çıkalım. 90 dakika boyunca herkes bu takıma mücadele yolunda destek olsun. Basın mensubuyla, halkıyla, taraftarıyla herkesi maça davet ediyorum. İnşallah maçı kazanarak play-off’ta finale kadar gideceğiz. Finalden sonra da inşallah şampiyonluğu bu memlekete getireceğiz. Bizleri yalnız bırakmayacağınıza inancım tamdır. Tüm Van halkını maça davet ediyorum.” ifadelerine yer verdi.