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Mesajında, Anadolu’nun kapılarını bu millete açan Malazgirt Zaferi’nin 952’nci yıldönümünü büyük bir gururla idrak etmenin mutluluğunu yaşadıklarını kaydeden Başkan Akman, Anadolu’yu ebedi yurt edinen kahraman ecdadın aynı zamanda bu coğrafyaya adalet, merhamet ve barışın timsali olmuş bir medeniyetin temellerini attıklarını söyledi.

Asırlar boyunca bu topraklarda sürecek olan barış, hoşgörü ve sevgiyi esas alan ortak yaşam kültürünün temellerinin Malazgirt Zaferi ile atıldığına vurgu yapan Başkan Akman, “Bu zaferle Anadolu’nun kapıları bu millete açılmış ve ardından kazanılan nice zaferlerle ebedi yurdu olmuştur. Bizleri güçlü kılan bu zafer, önümüze çıkan her zorlukla mücadele etme azmimizi artırmıştır” dedi.

Bu milletin birlik ve beraberliğini kimsenin bozamayacağının da altını çizen Akman, “Atalarımızın emaneti olan bu cennet vatanı, her alanda en ileriye taşımak için millet ve devlet olarak birbirimize kenetlenerek, var gücümüzle çalışmaya devam edeceğiz.

Bu duygu ve düşüncelerle, Sultan Alparslan başta olmak üzere canları ve kanlarıyla bu toprakları vatan yapan aziz şehitlerimizi rahmet, gazilerimizi saygı ve minnetle yâd ediyor, Malazgirt Zaferi’nin 952’nci yıl dönümünü tebrik ediyorum” ifadelerini kullandı.İHA