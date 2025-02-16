Başkale Sahası'nda saat 13.00'da başlayan karşılaşmanın ilk yarısında her iki takım sporcuları maça temkinli başladı. Karşılıklı ataklar sonucu ilk yarı Başkale ekibinin 2-1’lik üstünlüğüyle bitti. Her iki takımın kontrollü başladığı ikinci yarıda futbolcular galibiyet içi ter döktü.

İkinci yarının ilk dakikalarında Başkalespor kazandığı atağı gole çevirerek 3-1 öne geçti. Maçın geri kalan bölümlerinde gol olamayınca maç Başkalespor'un 3-1'lik galibiyetiyle sona erdi.

Başkalespor aldığı galibiyetle puanını 21'e çıkararak ikinci sıraya yükseldi. Van 1. Amatör grupta Play-Off’a kalmayı başardı.