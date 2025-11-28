Edinilen bilgiye göre yangın, ilçeye bağlı Böğrüpek Mahallesi'nde meydana geldi. Rahim Deniz isimli vatandaşa ait samanlık ve ot yığınında henüz bilinmeyen bir nedenle çıkan yangını gören mahalle sakinleri, bir yandan müdahale ederken bir yandan da itfaiye ekiplerine haber verildi.

Haber verilmesi üzerine kısa sürede bölgeye Van Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı ekipleri ile Başkale Belediyesine ait iş makineleri sevk edildi. Yaklaşık 3 saat süren müdahalenin ardından yangın çevredeki yerleşim yerlerine sıçramadan söndürüldü.

Yangının çıkış nedeni ile ilgili tahkikat başlatıldı.

Bir yıllık emekleri küle dönen ot ve saman sahibi yetkililerden yardım bekliyor.