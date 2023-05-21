Kent merkezine 116 kilometre uzaklıktaki Başkale ilçesinde ikinci kez yapılan 'Halk Koşusu', Van-Hakkâri Caddesi ile Başkale Millet Bahçesi arasında gerçekleştirildi. 2 kategoride yapılan yarışma, 18 yaş üstü kadın ve erkekler arasında yapıldı. Ömerdağ Mahallesi’nde ikamet eden ve yarışmaya katılan Ecevit Acar (45), yarışmanın düzenlenmesinde emeği geçenlere teşekkür ederek, “Geçen sene 3. Oldum. Bizim için önemli olan kazanmak değil, sadece halkla bir araya gelmektir. İnşallah bu sene birinci olurum” dedi.

Yarışmaya katılan 62 yaşındaki Mehmet Yiğit ise “Bu yarışmaya katıldık. Gençlere moral vermek için geldim. İnşallah birinci olurum. Kaymakam ve belediye başkanına teşekkür ederim” diye konuştu.

Geçen yıl kendi yaş kategorisinde şampiyon olan Yücel Pülat isimli vatandaş da, şampiyon olmak istediğini söyledi.

Van-Hakkari Caddesi’nde başlayan ve Millet Bahçesi’nde son bulan yarışmada 3 bin metrede çekişmeli geçen koşuda 18 yaş üstü erkeklerde dereceye giren Aykut Turan birinci olurken, Recep Demir ikinci, Yunus Alan ise üçüncü oldu.

18 yaş üstü kadınlar kategorisinde ise Tuğba Özdemir birinci, Özlem Göndoğdu ikinci ve Sümeyye Yaman ise üçüncü oldu.

Erkekler ve kadınlarda birinciye 5 bin, ikinciyi 3 bin ve üçüncüye ise bin TL ödüle sahip oldu.

Yarışma sonunda Kaymakam ve Belediye Başkan Vekili , dereceye giren yarışmacılara ödüllerini ve madalyalarını verdi. İHA