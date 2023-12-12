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Wanhaber Oktay Dincer

Van’ın Başkale ilçesinde, İlçe Kaymakamlığı, Belediye Halk Eğitimi ve İlçe kütüphanesi işbirliği ile “Başkale Esnafı Okuyor Projesi” gerçekleştiriliyor.

Proje kapsamında ilçede bulunan esnaflar kitap okuyor. En çok kitap okuyan esnafa ise ödül veriliyor.

Proje kapsamında en çok kitap okuyan esnaf, 9 kitapla Özgür Teknaz oldu.

Kitap okuma projesinde dereceye giren Teknaz’a ödül ve plaket verildi. Yetkililer Teknaz’ı kutlayarak, kitap okuma alışkanlığının yaygınlaşması için projenin devam edeceğini bildirdi.