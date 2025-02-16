Halkların Eşitlik ve Demokrasi Partisi (DEM Parti) dün sabah saatlerinde Van Büyükşehir Belediyesi'ne atanan kayyumu protesto etmek için Cumhuriyet Caddesinde basın açıklaması düzenledi.

Saat 14.00'te düzenlenen basın açıklamasına DEM Parti Eş Genel Başkanları Tülay Hatimoğulları ve Tuncer Bakırhan, görevden uzaklaştırılan Van Büyükşehir Belediye Başkanı Abdullah Zeydan, Neslihan Şedal, bölge milletvekilleri, belediye başkanları ve partililer katıldı.

Dün çıkan olaylarda ayağından yaralanan ve hastaneye kaldırılan Neslihan Şedal, bugün düzenlenen basın açıklamasına koltuk değneği ile katıldı. Gözlerin üzerinde olduğu Şedal'in sağlık durumu iyiye giderken bir süreliğine koltuk değneği kullanacağı öğrenildi.