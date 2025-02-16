Türkiye Atletizm Federasyonunun açıklamasına göre, Sırbistan'ın başkenti Belgrad'da düzenlenen organizasyonda mücadele eden milli atletler, 6 altın, 4 gümüş ve 8 bronz madalya elde etti.
Madalya alan milli atletler şunlar:
Altın
Erkekler 60 metre: Ertan Özkan
Erkekler 60 metre engelli: Mikdat Sevler
Erkekler 800 metre: Ömer Faruk Bozdağ
Erkekler 3000 metre: Salih Teksöz
4x400 metre erkek takımı: Eren Keser, İlyas Çanakçı, Berke Akçam, İsmail Nezir
Kadınlar 1500 metre: Tuğba Toptaş
Gümüş
Erkekler 60 metre: Mustafa Kemal Ay
Erkekler sırıkla atlama: Erdem Tilki
Kadınlar 3000 metre: Bahar Yıldırım
Kadınlar sırıkla atlama: Buse Arıkazan Çağlayan
Bronz
Erkekler 60 metre engelli: Ayetullah Demir
Erkekler 400 metre: Berke Akçam
Erkekler 1500 metre: İbrahim Erata
Erkekler 3000 metre: Ayetullah Aslanhan
Erkekler üç adım atlama: Can Özüpek
Kadınlar 3000 metre: Derya Kunur
Kadınlar üç adım atlama: Kadriye Dilek Durmuş
4x400 metre kadın takımı: Sıla Koloğlu, Elif Polat, Elif Ilgaz, Eda Nur Tulum