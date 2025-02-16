Türkiye Atletizm Federasyonunun açıklamasına göre, Sırbistan'ın başkenti Belgrad'da düzenlenen organizasyonda mücadele eden milli atletler, 6 altın, 4 gümüş ve 8 bronz madalya elde etti.

Madalya alan milli atletler şunlar:

Altın

Erkekler 60 metre: Ertan Özkan

Erkekler 60 metre engelli: Mikdat Sevler

Erkekler 800 metre: Ömer Faruk Bozdağ

Erkekler 3000 metre: Salih Teksöz

4x400 metre erkek takımı: Eren Keser, İlyas Çanakçı, Berke Akçam, İsmail Nezir

Kadınlar 1500 metre: Tuğba Toptaş

Gümüş

Erkekler 60 metre: Mustafa Kemal Ay

Erkekler sırıkla atlama: Erdem Tilki

Kadınlar 3000 metre: Bahar Yıldırım

Kadınlar sırıkla atlama: Buse Arıkazan Çağlayan

Bronz

Erkekler 60 metre engelli: Ayetullah Demir

Erkekler 400 metre: Berke Akçam

Erkekler 1500 metre: İbrahim Erata

Erkekler 3000 metre: Ayetullah Aslanhan

Erkekler üç adım atlama: Can Özüpek

Kadınlar 3000 metre: Derya Kunur

Kadınlar üç adım atlama: Kadriye Dilek Durmuş

4x400 metre kadın takımı: Sıla Koloğlu, Elif Polat, Elif Ilgaz, Eda Nur Tulum