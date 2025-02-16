Bakan Mahinur Özdemir Göktaş, yaptığı yazılı açıklamada, dijital çağda çocukların bilgiye erişim, iletişim, eğlence ve oyun gibi alanlarda internetten aktif olarak yararlandığını ancak siber zorbalık, kişisel verilerin kötüye kullanımı ve yaşlarına uygun olmayan içerikler gibi tehlikelere maruz kalabildiklerini aktardı. Bakan Göktaş, "Hayatın bize sunduğu en kıymetli hazine ve geleceğimizin teminatı olan yavrularımızı, gerçek dünyada olduğu gibi dijital dünyanın tehditlerinden de korumak hepimizin ortak sorumluluğudur.

Bu kapsamda bakanlık olarak çocuklarımızın interneti bilinçli bir şekilde kullanmalarına ve olası risklere karşı farkındalık kazanmalarına yardımcı olmak amacıyla 'Benim Güvenli İnternetim' kitabını hazırladık. 'Benim Güvenli İnternetim' kitabımızla 6-10 yaş arası çocukların internet güvenliği konusunda bilinç kazanmaları, dijital mola önerileriyle de ekran süresini dengeleyerek gerçek dünyada vakit geçirmelerini amaçlıyoruz" dedi.

Bakanlığın internet sitesi 'https://www.aile.gov.tr/media/194157/benim-gu-venli-internetim.pdf' üzerinden yayına sunulan kitapta, internetin sunduğu fırsatlar çocuklara eğlenceli bir dille anlatılıyor. Çocukların interneti verimli bir şekilde kullanmalarının teşvik edildiği dijital kitapta çocuklara yönelik bilgiler, testler ve oyunlar yer alıyor.