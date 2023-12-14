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Wanhaber / Özel

Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi Dursun Odabaş Tıp Merkezi Başhekimi Prof. Dr. Kamuran Karaman, lösemi hastaları çocukların bölgede iki hastanede tedavi olabildiklerini, bu hastanelerden birinin Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi Dursun Odabaş Tıp Merkezi olduğunu söyledi.

Bir çok çalışmayı hayata geçirerek hasta vatandaşların hizmete ulaşımını kolaylaştırma çabasında olduklarını anlatan Başhekim Karaman, yeni projelere imza atmak istediklerini belirtti.

Bu yönde yoğun çaba harcadıklarını belirten Başhekim Karaman, önemli bir hizmetin de bölgede iki ilde verildiğini, bu illerden birinin Van olduğunu anlattı.

“BÖLGEDE İKİ HASTANEDEN BİRİ VAN’DA”

Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi Başhekimi ve Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Anabilim Dalı Öğr. Üyesi Prof. Dr. Kamuran Karaman, “Biliyorsunuz ki hastanemize yalnızca Van’dan değil aynı zamanda civar il ve ilçelerden de hastalarımız geliyor. Burada yatan lösemi hastası çocuklar Ağrı, Muş, Bitlis, Hakkari, Şırnak, Iğdır ve depremden sonra da Malatya’dan geliyor.

Bölgede lösemi olan çocukların tedavi görebildiği iki ilden biri Malatya iken bir diğeri de Van. Fakat ülkemizin yaşadığı son depremle beraber Malatya’da ki depremzede hastaların da bir kısmı buraya sevk edildi. Söz konusu hastalarımızın bir kısmını, tedavisini yaptıktan sonra taburcu ettik, halihazırda tedavisi süren hastalarımız da mevcut” diyerek, Doğu Anadolu Bölgesi’nde Çocuk Onkolojisi servisi bulunan iki hastaneden biri olmanın, civar illerden de çok fazla hasta gelmesine sebep olduğuna değindi.

Lösemi hastası çocuklar için hastane imkanlarını iyileştirme yolunda yoğun çaba sarf edilirken bu konuda kendilerine destekçi olan Van Hematoloji Derneği’nin katkılarından söz eden Prof. Dr. Karaman, “Bizim, çocuk hematoloji alanında Van Hematoloji Derneğimiz var. Onlar da çocuklarımız için çok çaba sarf ediyor. Yaptıkları her şeyi gönüllük esasına dayanarak yapıyorlar. Bize projelerimizi gerçekleştirme aşamasında büyük destek oldular” dedi.