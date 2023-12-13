ABD Merkez Bankası (Fed), beklenen faiz kararını açıkladı.
Politika faizini beklentiler dahilinde değiştirmeyerek 22 yılın en yüksek seviyesi olan yüzde 5,25-5,50 aralığında sabit tuttu.
Küresel piyasalar, ABD'de enflasyonun yavaşlamaya devam etmesinin ardından pozitif bir seyir izlerken, dün ABD'de açıklanan Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE), kasımda aylık bazda değişim göstermeyeceği yönündeki piyasa beklentilerinin aksine yüzde 0,1 artmış, yıllık bazda yüzde 3,1 artışla öngörüler doğrultusunda gerçekleşmişti.
Yavaşlamaya devam eden yıllık enflasyon 5 ayın en düşük seviyesini kaydetmişti.
Politika faizi beklentileri doğru çıktı
Analistler, Fed'in art arda üçüncü ve yılın son toplantısında politika faizinin yüzde 5,25-5,50 aralığında sabit tutulmasına kesin gözüyle bakıldığını belirterek, Fed Başkanı Jerome Powell'ın sözle yönlendirmelerinde bankanın gelecek dönem para politikasına ilişkin ipuçları aranacağını söylemişlerdi.Kaynak: AA