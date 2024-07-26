Emekli maaşlarını alacak bireyler adına yapılan bu kampanya ödemelerinde bankalar ise ciddi bir rekabet içerisinde. Her banka tarafından farklı seviyelerde açıklanan promosyon ödemeleri güncellendi.

Hem devlet bankaları hem de özel bankaların dahil olduğu promosyon yarışında güncel ücretler açıklandı. İşte 2024 yılı Temmuz ayında bankaların açıkladığı emekli maaşına göre promosyon ödemeleri:

GARANTİ BANKASI

Garanti BBVA Bankası tarafından açıklanan 20224 yılı emekli maaşı promosyon ödemeleri ise şu şekilde:

- 0 TL - 10.000 TL arası (10.000 TL harici): 6.250 TL

-10.000 TL - 15.000 TL arası (15.000 TL harici): 10.000 TL

-15.000 TL - 20.000 TL arası (20.000 TL harici): 12.500 TL

-20.000 TL ve üzeri: 15.000 TL

YAPIKREDİ BANKASI

Yapık ve Kredi Bankası tarafından emekliler adına belirlenen 2024 yılı emekli maaş promosyonu ödemeleri ise şu şekilde:

-0 TL - 10.000 TL arası (10.000 TL harici): 9.250 TL

- 10.000 TL - 15.000 TL arası (15.000 TL harici): 13.000 TL

- 15.000 TL - 20.000 TL arası (20.000 TL harici): 15.500 TL

-20.000 TL ve üzeri: 18.000 TL

ZİRAAT BANKASI

Ziraat Bankası tarafından 2024 yılı emekli promosyon ödemeleri şu şekilde açıklandı:

- 0 TL - 10.000 TL arası (10.000 TL harici): 5.000 TL

- 10.000 TL - 15.000 TL arası (15.000 TL harici): 8.000 TL

- 15.000 TL - 20.000 TL arası (20.000 TL harici): 10.000 TL

- 20.000 TL ve üzeri: 12.000 TL

DENİZBANK

Denizbank tarafından belirlenen 2024 yılı emekli maaş promosyonu ödemeleri için güncel kampanya ise şu şekilde:

- 0 TL - 10.000 TL arası (10.000 TL harici): 5.000 TL

- 10.000 TL - 15.000 TL arası (15.000 TL harici): 8.000 TL

- 15.000 TL - 20.000 TL arası (20.000 TL harici): 10.000 TL

- 20.000 TL ve üzeri: 12.000 TL

AKBANK

Akbank tarafından belirlenen 2024 emekli maaş promosyonları için güncel ödeme ücretleri şu şekilde:

- 0 TL - 10.000 TL arası (10.000 TL harici): 6.250 TL

- 10.000 TL - 15.000 TL arası (15.000 TL harici): 10.000 TL

- 15.000 TL - 20.000 TL arası (20.000 TL harici): 12.500 TL

- 20.000 TL ve üzeri: 15.000 TL

HALKBANK

Halkbank 2024 emekli maaş promosyonu ücretleri şu şekilde karşımıza çıkıyor:

- 0 TL - 10.000 TL arası (10.000 TL harici): 5.000 TL

- 10.000 TL - 15.000 TL arası (15.000 TL harici): 8.000 TL

- 15.000 TL - 20.000 TL arası (20.000 TL harici): 10.000 TL

- 20.000 TL ve üzeri: 12.000 TL

TÜRKİYE İŞ BANKASI

Türkiye İş Bankası tarafından 2024 yılı emekli maaş promosyon ücretleri şu şekilde açıklandı:

- 0 TL - 10.000 TL arası (10.000 TL harici): 5.000 TL

- 10.000 TL - 15.000 TL arası (15.000 TL harici): 8.000 TL

- 15.000 TL - 20.000 TL arası (20.000 TL harici): 10.000 TL

- 20.000 TL ve üzeri: 12.000 TL

- 20.000 TL ve üzeri: 12.000 TL

VAKIFBANK

Vakıfbank tarafından belirlenen 2024 yılı emekli maaşı promosyon ödemeleri ise şu şekilde karşımıza çıkıyor:

- 0 TL - 10.000 TL arası (10.000 TL harici): 5.000 TL

- 10.000 TL - 15.000 TL arası (15.000 TL harici): 8.000 TL

- 15.000 TL - 20.000 TL arası (20.000 TL harici): 10.000 TL

- 20.000 TL ve üzeri: 12.000 TL

Emekli maaşını Vakıfbank'tan alacak müşteriler aynı zamanda Vakıfbank Troy Emekli Kredi Kartı ve Bankomat kartı ile 12 ay boyunca yapılan alışverişlere toplamda 12.000 TL'ye kadar nakit ödeme fırsatı sunuyor.

Böylelikle Vakıfbank emeklilere toplamda 24.000 TL'ye kadar promosyon kazanma fırsatı yakalıyor.