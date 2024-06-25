Verilere göre, belirli bir uzmanlık alanının finansmanı için verilen; tarım, gayrimenkul, denizcilik, mesleki alan ve turizm gibi farklı alanlarda finansman kaynağı olan ihtisas kredileri miktarı belli oldu.

2023 yılında Van’da tarım alanında 2 milyar 464 milyon 599 bin TL ihtisas kredisi verildi. Gayrimenkul alanında 199 milyon 852 bin TL, mesleki alanlarda 12 milyon 169 bin TL, turizm alanında 103 milyon 258 bin TL, diğer başlıklarda ise 1 milyar 420 milyon 649 bin TL tutarında kredi verildi.

Bankaların ihtisas kalemlerinin dışında kalan alanlarda ise 26 milyar 523 milyon 133 bin TL değerinde ihtisas dışı kredi verildi.