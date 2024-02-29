Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BDDK) tarafından Ocak 2024 dönemine ilişkin "Türk Bankacılık Sektörünün Konsolide Olmayan Ana Göstergeleri" raporu yayımlandı.

Rapora göre, ocakta bankacılık sektörünün aktif büyüklüğü 23 trilyon 886 milyar 855 milyon lira düzeyinde gerçekleşti. Sektörün aktif toplamı 2023 sonuna göre 349 milyar 434 milyon lira artış kaydederken, bunun oransal karşılığı yüzde 1,5 oldu.

Sektörün en büyük aktif kalemi olan krediler 2023 sonuna göre yüzde 2,2 artarak 11 trilyon 937 milyar 749 milyon liraya, menkul değerler toplamı da yüzde 3,7 yükselerek 4 trilyon 115 milyar 662 milyon liraya çıktı. Bu dönemde kredilerin takibe dönüşüm oranı da yüzde 1,6 seviyesinde gerçekleşti.

Bankaların kaynakları içinde en büyük fon kaynağı durumunda olan mevduat, 2023 sonuna göre yüzde 0,6 artarak 14 trilyon 947 milyar 668 milyon liraya yükseldi.

Aynı dönemde öz kaynak toplamı yüzde 1,4 artışla 2 trilyon 174 milyar 571 milyon liraya ulaştı.

Ocak sonu itibarıyla sektörün dönem net karı 31 milyar 987 milyon lira, sermaye yeterliliği standart oranı ise yüzde 16,89 seviyesinde gerçekleşti.