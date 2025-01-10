Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı’nın, aralarında Van’ın da olduğu birçok il için yapacağı personel alımına ilişkin tercih kılavuzu yayımlandı.

Yayımlanan kılavuzda sözleşmeli personel pozisyonları, kontenjanları, bunlar için aranan nitelikler ile başvurma genel ve özel şartları belirtiliyor.

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı tarafından 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 4/B maddesine göre istihdam edilecek sözleşmeli personel pozisyonlarına yerleştirme yapılacak.

Adayların, kılavuzda lisans düzeyinde ilan edilen sözleşmeli personel pozisyonlarını tercih edebilmeleri için 14 Temmuz 2024 tarihinde yapılmış olan Kamu Personel Seçme Sınavına (2024-KPSS Lisans), ön lisans düzeyinde ilan edilen sözleşmeli personel pozisyonlarını tercih edebilmeleri için 1 Eylül 2024 tarihinde yapılmış olan Kamu Personel Seçme Sınavına (2024-KPSS Ön Lisans) ve ortaöğretim düzeyinde ilan edilen sözleşmeli personel pozisyonlarını tercih edebilmeleri için 15 Eylül 2024 tarihinde yapılmış olan Kamu Personel Seçme Sınavına (2024-KPSS Ortaöğretim) girmiş ve ilgili KPSS puanını almış olmaları gerekiyor.

Adaylar tercihlerini 09-15 Ocak 2025 tarihleri arasında internet yoluyla ÖSYM’ye gönderebilecek. İnternetten tercih gönderme işlemleri 15 Ocak 2025 tarihinde saat 23.59’da sona erecek. Bu süre uzatılmayacak.

Van merkez ve ilçeleri için avukat ve büro personeli alımı gerçekleştirilecek.