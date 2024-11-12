Atıl Araziler Artık Verimli Kullanılacak

Uzun süre işlenmeyen arazilerin devlet tarafından kiralanmasının ardından gelmekte ve Türkiye’nin tarımsal üretim verimliliğini artırmayı hedeflemektedir.Bakanlık, tarım arazilerinin sürdürülebilir yönetimi için yoğun bir şekilde çalışmalarını sürdürüyor. Tarımsal arazi kullanım planlarının hazırlanması aşamasında önemli ilerlemeler kaydedilirken, 6 ilde toplamda 2,4 milyon hektar tarım arazisinin detaylı toprak etütleri ve haritalandırma işlemleri devam etmektedir. Bu süreç, tarım alanlarının korunmasına ve daha etkin bir şekilde kullanılmasına katkı sağlayacaktır.

Sulama ve Toplulaştırma Çalışmalarıyla Verim Artışı

Tarım ve Orman Bakanlığı, arazi toplulaştırma çalışmalarını başlatarak parçalanmış tarım alanlarını birleştirecek ve bu sayede çiftçilerin üretim süreçlerini kolaylaştıracaktır. Ayrıca, brüt 120 bin hektarlık tarım arazisi sulamaya açılacak, böylece sulama altyapısının güçlendirilmesiyle tarımsal üretim artırılacaktır. Toplulaştırma, devletin kamu gücünü kullanarak yapılan bir süreç olup, çiftçilerin tercihleri de göz önünde bulundurularak daha verimli tarım alanları oluşturulması hedeflenmektedir.