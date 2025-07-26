Gazipaşa'nın Doğanca Mahallesi'nde dün öğle saatlerinde başlayan yangın kontrol altına alınmaya çalışılıyor.

Rüzgarın da etkisiyle yayılan yangın, Doğanca, Gürçam ve Çile mahalleleri çevresindeki ormanlık alanda etkisini sürdürüyor.

Alevlerin yaklaşması nedeniyle Gürçam Mahallesi'ndeki evlerin tamamı tedbir amaçlı tahliye edildi.

Gece boyunca karadan arazöz ve iş makineleri ile müdahaleye sabah saatlerinde havalanan çok sayıda helikopter ve uçak da destek veriyor.

Bölgedeki hava araçları, yangın havuzları ve denizden aldıkları suyu yanan alanlara taşıyor.

Bölgedeki çok sayıda arazöz, iş makinesi, itfaiye araçları ve orman işçileriyle alevlerin yayılmaması için mücadele ediliyor.

Alanya'nın Söğüt Yaylası'nda dün öğle saatlerinde başlayan orman yangınına da ekiplerin müdahalesi havadan ve karadan sürüyor.

Ekipler, yangını kontrol altına almak için bölgede çalışma yapıyor.

Gazipaşa'daki orman yangını nedeniyle Mersin Anamur'da iki mahalle boşaltıldı

Doğanca Mahallesi'nde dün öğle saatlerinde başlayan yangın, gece rüzgarın etkisiyle komşu ilçe Anamur'a yaklaştı.

Orman İşletme Müdürlüğü personeli ile Anamur Belediyesi ekipleri, yangının sıçrama ihtimaline karşılık önlem aldı.

Anamur Kaymakamlığınca Karaağa Mahallesi'ndeki 125 vatandaş ve Lale Mahallesi'ndeki 139 vatandaş, tedbir amaçlı tahliye edildi. Mahallelerdeki 260 küçükbaş da güvenli bölgelere götürüldü.

Tahliye çalışmalarını koordine eden Kaymakam Kemal Duru, vatandaşlarla görüştü.

Mersin

Çadırlı Mahallesi'ndeki ormanlık alanın üç noktasında henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

İhbar üzerine bölgeye 3 helikopter, 2 yangın söndürme uçağı, 55 kara aracı ile Orman İşletme Müdürlüğü personeli ve Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekipleri yönlendirildi.

Ekiplerin yangını kontrol altına almak için havadan ve karadan müdahalesi sürüyor.

Yerleşim yerlerine de yakın olan yangın bölgesinde rüzgar etkili oluyor.

Vatandaşlar da ekiplere destek olmak için traktörleriyle su taşıyor.

4 mahalle tedbiren tahliye edildi

Valilikten konuya ilişkin yapılan açıklama, 250 personelle yangına yoğun şekilde müdahale edildiği belirtildi.

Açıklamada, "Yangına yakın olan Çadırlı, Bahçederesi, Kocapınar ve Kırtıl mahalleleri tedbiren boşaltılmıştır. Yangının en kısa sürede tamamen kontrol altına alınması için tüm imkanlarımız seferber edilmiştir." ifadesi yer aldı.

Karabük'teki orman yangınlarına 4. gününde müdahale sürüyor

Safranbolu ilçesi Çavuşlar köyü Mezarlık mevkisindeki ormanlık alanda çarşamba günü saat 14.42 ile Ovacık'a bağlı Kışla köyü Merkez Mahallesi pazar yeri mevkisinde saat 16.29'da çıkan yangınların söndürülmesi için ekiplerin çalışması devam ediyor.

Yoğun dumanla kaplı bölgede, gündüz helikopter destekli yürütülen söndürme çalışmaları gece boyunca karadan sürdü.

Takviye ekiplerin yönlendirildiği bölgede yangınların söndürülmesi için çalışmalar sürüyor.

Milli Savunma Bakanlığı, Sağlık Bakanlığı, Emniyet Genel Müdürlüğü, Orman Genel Müdürlüğü, AFAD, Kızılay, jandarma, belediyeler, DSİ, il özel idareleri, Kardemir ve sivil toplum kuruluşlarının destek verdiği Safranbolu ve Ovacık'taki yangınları söndürme çalışmalarında, 16 helikopter, 2 uçak, 31 ilk müdahale aracı, 123 arazöz, 49 su ikmal aracı, 13 dozer, 6 treyler, 5 greyder, 21 ekskavatör, tanker, lowbet, 3 kepçe, 4 bekoloder, 9 ambulans, 34 arama kurtarma aracı, 20 toplumsal olaylara müdahale aracı (TOMA), 2 ikram aracı ve 1441 personel yer alıyor.

Ayrıca bölgeye yangın yönetim aracı da konuşlandırıldı.

Muğla'da çıkan orman yangını kontrol altına alındı

Sarıgerme Mahallesi'ndeki ziraat alanında henüz belirlenemeyen nedenle çıkan yangın kısa sürede ormanlık alana sıçradı.

İhbar üzerine bölgeye Muğla Orman Bölge Müdürlüğüne bağlı hava ve kara araçları sevk edildi.

Ekipler, alevleri bölgedeki turistik tesislere sıçramadan kontrol altına aldı. Bölgede soğutma çalışması başlatıldı.

Ortaca Kaymakamı Kenan Aktaş ile Belediye Başkanı Evren Tezcan, bölgede incelemelerde bulundu.