Tahmini Okuma Süresi: dakika

Wanhaber / Ramazan Çetin

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, 2 günlük program kapsamında bugün Van’a gelecek. Hakkari programının ardından Van’a hareket edecek olan Bakan Uraloğlu, ilk olarak Başkale Güzeldere Tüneli ışık görme törenine katılacak.

Burada çalışmalara ilişkin incelemelerde de bulunacak olan Bakan Uraloğlu, yerinde yetkililerden bilgi alacak.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Van ziyaretinin ikinci gününde Karayolları 11. Bölge Müdürlüğünde İl Koordinasyon Toplantısına katılacak.

Tuşba ilçesindeki Güneş Enerji Sistemleri (GES) açılış törenine de katılacak olan Bakan Uraloğlu, Van Valiliği’ni ve AK Parti Van İl Başkanlığı’nı da ziyaret ettikten sonra Van Çevreyolu Şantiyesinde incelemelerde bulunacak ve burada brifing alacak.