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Sıfır otomobilde fiyatlar kur bazlı artmaya devam ederken, ikinci el arabada ise fırsatçıların fiyat artışlarının önüne geçmek için önlemler arttırılıyorr. Son olarak 6 ay 6 bin kilometre kuralında süre uzatılmış, ikinci el araçların ilan sitelerinde sıfır fiyatlarının üzerine satılması yasaklanmıştı. Şimdi ise Bakanlık tarafından geliştirilen bir yazılım ile noterlerde yüksek fiyattan satışın önüne geçilmek için adım atılacağı konuşuluyor.

Piyasada alınan kararların ardından otomotivde yatırım amaçlı alımlar durma noktasına gelirken, lüks segmentte de sipariş iptali başladı. Bazı markalar, tedarik ve üretim planlarını gözden geçiriyor. İnternetteki ikinci el oto satışında fiyat kısıtlamasına takılmak istemeyenler ise serbest piyasanın hakim olduğu açık oto pazarlarına ilgi yeniden arttı.

OTOMOBİL YATIRIM ARACI OLMAKTAN UZAKLAŞIYOR

Ekonomi Gazetesi’nden Aysel Yücel’in haberine göre, Türkiye tarihinde ilk kez otomobil ve hafif ticari araç satışları, yılın ilk yarısında yarım milyon adeti geçerek 556 bin adete yaklaşmıştı. Otomobil piyasasındaki duruma ilişkin değerlendirmede bulunan sektör temsilcileri, talepte yavaşlama olduğunu ifade ederken, yatırım amaçlı alımların da durma noktasına geldiğini dile getirdi.

“Finansal yatırım araçları enflasyonun altında kaldığı zaman, tüketicinin alternatif yatırımlar aramasından daha doğal bir gelişme olamaz” diyen sektör temsilcileri, “Seçimden sonra Merkez Bankası’nın ve hükümetin aldığı kararlar tüketicileri yine finansal yatırımlara yönlendirmeye başladı. Otomotiv satışları - tabiri caizse - normalleşmeye başladı. Ayrıca filo şirketlerinin kredi temini zor olduğundan dolayı filo satışları da potansiyelin gerisinde” açıklamasını yaptı.

İPTALLER GELDİ! KAPORAYI KURTARMANIN PEŞİNE DÜŞTÜLER

Sektör yetkilileri daha önce verilmiş siparişler neHdeniyle satışlardaki daralmanın Temmuz ayına çok yansımayacağını ve asıl etkinin Ağustos sonu itibariyle hissedileceğini söylerken, kurdaki hızlı yükseliş sonrası lüks araç segmentinde siparişlerin de bir bir iptal edildiğini dile getirdiler. “Kurdaki yükselişle vergi dilimi değişen araçlarda fiyatlar bir anda çok hızlı yükseldi” diyen sektör yetkilileri, “Bu nedenle verdiği lüks araç siparişini iptal etmeye çalışanlar olduğunu duyuyoruz. Siparişini iptal edemeyenlerin de kaporasını kurtarmak için aracı satmaya çalıştığı bilgisi geliyor” bilgisini paylaştılar.

FİYAT ARTTIRMAK İSTEYEN AÇIK OTO PAZARINA KOŞTU

İkinci el otomobilde ise özellikle Mayıs ayında başlayan seçim belirsizliği Haziran ayında ki uzun bayram tatili derken, Temmuz ayında açıklanan yeni vergiler ve Ticaret Bakanlığı’nın kararlarının yürürlüğe girmesi sektörü daralttı. 3 aydır periyodik olarak satışlar düşüyor. Ancak Ticaret Bakanlığı’nın ‘ilan sitesi’ kararı sonrasında sektörde bir başka gelişme yaşandı. Yüksek fiyattan ikinci el araçları satmak isteyenler ilan sitelerine değil bu kez açık oto pazarlarına koştu. Doluluk oranları yüzde 30 seviyelerinden yüzde 80 seviyelerine kadar çıktı.

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