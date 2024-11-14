15 Kasım Cuma günü Van’a gelecek olan Ulaştırma ve Alt Yapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, bir dizi programa katılım sağlayacak.

Cuma günü Van’a indikten sonra Başkale ilçesine hareket edecek olan Bakan Uraloğlu, AK Parti Başkale ilçe kongresine katılacak.

Bakan Uraloğlu daha sonra Güzeldere Tüneli açılışını gerçekleştirecek ve buradaki programını tamamladıktan sonra da AK Parti Gürpınar İlçe Kongresine katılmak üzere Gürpınar’a geçecek.

ÇEVRE YOLUNDA İNCELEME YAPACAK

Ulaştırma ve Alt Yapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Gürpınar’dan ayrıldıktan sonra Van Çevre Yolunu yerinde inceleyecek.

Bakan Uraloğlu, Van’da yapılacak olan İl Koordinasyon Kurulu Toplantısına da katılacak ve brifing alacak.

Günün sonunda Van Valiliğini ziyaret edecek olan Ulaştırma ve Alt Yapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, akşam saatlerinde kentten ayrılarak Ankara’ya hareket edecek.