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Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu katıldığı canlı yayında açıklamalarda bulundu. Türkiye Kart ile ilgili açıklama yapan Bakan Uraloğlu, "Ödeme sistemlerinde de yolculuklarda da kullanılacak... Konya'da pilot bölge olarak başladık. İlk başta ulaştırmada kullanılacak" dedi. Ayrıca Bakan Uraloğlu, Ankara-İstanbul arasına yapılacak yeni otoyol projesinin güzergahıyla ilgili "Kuzey Marmara'nın Akyazı'dan esasında Ankara'ya devamını da sağlayacağız. Adapazarı Akyazı üzerinden gelip Nallıhan Beypazarı üzerinden Ankara'ya ulaşan mevcut otoyolun birazcık daha güneyinde olan bir güzergah" diye konuştu.

Bakan Uraloğlu yaptığı açıklamada şunları ifade etti:

TÜRKİYE KART

Ödeme sistemlerinde de yolculuklarda da kullanılacak... Konya'da pilot bölge olarak başladık. İlk başta ulaştırmada kullanılacak. Kartın bir ücreti olmayacak. Siz ön ödeme yapabilirsiniz şahsınıza ait bir banka hesabı ile ilişkilendirebilirsiniz. Doğrudan bu hesabı PTT’de tutabilirsiniz. Bizim amacımız o zaten orada kullandığınız anda bütün ilgili paydaşlar belediyeler anlık olarak görüyor. Haftalık, aylık ne zaman ise paraları ilgili hesaba aktarıyorsunuz.

ÜCRETSİZ İNTERNET

Yaklaşık 3,6 milyon öğrencimizi kapsayacak olan bu projede bunu hak eden öğrencilerimiz kullanmış olacak. Bu ay başlayacağız vermeye inşallah.

DİJİTAL CÜZDAN

Dijital cüzdan, NFC, karekod gibi alternatif ödeme yöntemlerini barındırıyor.

ZENGEZUR KORİDORU

224 km bölümün ihalesini yapıp çalışmalara başlıyoruz. İran'la temasları sağlayıp koridoru hayata geçireceğiz.

ANKARA-İSTANBUL YENİ OTOYOL PROJESİ

Bolu Dağı'ndan geçen otoyolumuzda günlük trafik sayısı 50 binlere geldi. Bu 70-80 binlere geldiği zaman hizmet seviyesi artık düşecektir. Dolayısıyla biz otoyolda 120-130-140 km hızlarla seyahat edebilirken 80 km'lere düşeceğiz.

Dolayısıyla yeni bir otoyol projesi yaparak uygun zaman diliminde işletmeye açarsak, Kuzey Marmara'nın Akyazı'dan esasında Ankara'ya devamını da sağlayacağız. Adapazarı Akyazı üzerinden gelip Nallıhan Beypazarı üzerinden Ankara'ya ulaşan mevcut otoyolun birazcık daha güneyinde olan bir güzergah. Kabaca hattı tespit ettik. Projelendirme çalışmalarına başlıyoruz.

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