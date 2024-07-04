Bakan Tunç, yazılı açıklama ile yeni Adli Sicil Bilgi Sistemi'nde adli sicil belgesinin elektronik ortamda kolaylıkla alınabildiğini belirterek, bu sayede hukuki ve idari işlemlerin güvenli ve hızlı bir şekilde yapılabildiğini ifade etti. Bakan Tunç, adli sicil belgesinin Cumhuriyet başsavcılıkları nezdindeki adli sicil birimlerinden, yurt dışı temsilciliklerden ve e-Devlet üzerinden 43 yabancı dilde alınabildiğine dikkat çekerek, bu alanda önemli aşama katedildiğini vurguladı. Vatandaşların bu hizmet sayesinde yurt dışı işlemlerini daha hızlı ve rahat yürütebildiğini anlatan Tunç, sisteme yeni diller eklenmesi için de çalışmaların sürdüğünü kaydetti.

EN ÇOK İNGİLİZCE ALINDI

Bu yıl 1 Ocak'tan 24 Haziran 2024'e kadar geçen süre boyunca 43 yabancı dilde 366 bin 622 adli sicil belgesi verildi. 174 bin 332 ile en çok adli sicil belgesi alınan yabancı dil İngilizceyi, 44 bin 67 ile Almanca ve 16 bin 504 ile Fransızca takip etti. Ayrıca 18 Ağustos 2022 tarihinden itibaren adli sicil silme, düzeltme işlemlerinin e-Devlet üzerinden online olarak gerçekleştirilmeye başlanması ile 1 milyon 293 bin 129 vatandaşın başvurusu alındı. Bu başvurulardan 1 milyon 253 bin 340'ı karara bağlandı.