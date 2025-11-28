Bağcılar’da hayırsever iş insanı Haşmet Topaloğlu tarafından yaptırılan Haşmet Topaloğlu Anadolu Lisesi’nin açılışına katılan Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, “2002’den bu yana Türkiye’de eğitim alanında kapsamlı bir seferberlik yürüttük. Bu süreçte hem fiziki hem de teknolojik altyapıyı güçlendirdik. Müfredatı çağın ihtiyaçlarına göre yeniledik.

Eğitim-öğretim süreçlerinde 28 Şubat ve öncesindeki 12 Eylül döneminden kalan tüm yasakları kaldırdık. Tüm bunları yaparken hayırseverlerimiz fiziki kapasitenin geliştirilmesinde sürekli yanımızda yer aldı” diye konuştu.

Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, hayırsever iş insanı Haşmet Topaloğlu tarafından yaptırılan Haşmet Topaloğlu Anadolu Lisesi açılış törenine katıldı. Törene Bakan Tekin'in yanı sıra İstanbul Valisi Davut Gül, İstanbul İl Milli Eğitim Müdürü Murat Mücahit Yentür, Bağcılar Belediye Başkanı Yasin Yıldız, AK Parti İstanbul İl Başkanı Abdullah Özdemir, hayırsever iş insanı Haşmet Topaloğlu, öğretmenler, öğrenciler ve çok sayıda kişi katıldı.

Törende kurdele kesimi Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin ve hayırsever iş insanı Haşmet Topaloğlu tarafından gerçekleştirildi. Kurdela kesimi yapıldıktan sonra Bakan Tekin ve beraberindeki heyet okulu gezerek öğretmenler ile sohbet etti. Törenin ardından öğrenciler tarafından halk oyunları gösterisi sergilendi.

'KAPASİTEYLE İLGİLİ KONULARDA HAYIRSEVERLERİMİZ HEP YANIMIZDA OLDU'

Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, "2002'den itibaren Türkiye'de eğitim anlamında çok büyük bir seferberlik yaptık. Bu seferberlikte eğitim, öğretimle ilgili hem fiziki altyapıyı, hem teknolojik altyapıyı güçlendirdik. Eğitim öğretim müfredatını çağın gereklerine uygun hale getirdik. Eğitim, öğretim süreçlerinin içerisinde 28 Şubat ve onun öncesinde 12 Eylül'den kalma yasakların hepsini kaldırdık. Bunları yaparken fiziki kapasiteyle ilgili konularda hayırseverlerimiz hep yanımızda oldu.

2002-2003 eğitim ve öğretim yılında Türkiye'de 367 bin dersliğimiz varmış. Bu dersliklerin yaklaşık yarısı bugün yok. O gün eğitim öğretime devam eden dersliklerimizin yarısı ekonomik ömrünü tamamladığı için başka tür sebeplerden dolayı yıkılmışlar Şu anda derslik stoğumuz içerisinde o günlerden kalma 200 bin civarında dersliğimiz var. Bunların bir kısmı da güçlendirme yapılmış zaten. Şimdi ise 753 bin dersliğimiz var.

Bu 753 bin dersliğin sadece 200 bin civarında olanı 2002'den önce yapılmış. 2002'ye kadar yapılan derslik sayısını üç katından daha fazla arttırmış olmak gerçekten çok kayda değer, çok önemli bir husus. Eğitim öğretime yatırım yapmaya devam edeceğiz, okul ihtiyacımız varsa gidereceğiz, öğretmen ihtiyacımız varsa atamalarımızı yapacağız. Eğitim öğretim altyapımızı dünyanın sayılı ülkelerinden bir tanesi haline getirmeye kararlıyız. Bu rakamlarla zaten şu anda dünya ortalamalarını, OECD ortalamalarını özellikle yakalamış durumdayız" şeklinde konuştu.

'OKULLARIMIZIN TEKNOLOJİK ALTYAPISININ GÜÇLENDİRİLMESİ İÇİNDE KAYNAK AYIRDIK'

Bakan Tekin, "Mevzu sadece fiziki altyapı değil. Fiziki altyapıyla ilgili rakamlar çok çarpıcı ama teknolojik altyapıyla ilgili yaptıklarımız da en az fiziki altyapı için ayırdığımız kaynak kadar okullarımızın teknolojik altyapısının güçlendirilmesi içinde kaynak ayırdık. Biz bunları söylediğimizde muhalefet milletvekilleri veya muhalif siyasi partiler siyaset yaptığımızı söylüyorlar.

UNDP'nin raporu diyor ki, Türkiye bütün okullarının internet altyapısıyla, internet bağlantısıyla birbirine bağlı olduğu ve bütün dersliklerinde etkileşimli tahta dediğimiz akıllı tahtaların bulunduğu dünyadaki tek ülke tanımlaması yapıyor UNDP. Bizzat Birleşmiş Milletlerin kendi raporlarında bu var. Bu da çocuklarımız için eğitim öğretimi altyapımız için yapılmış önemli bir yatırım" ifadelerini kullandı.

'OKULLARIN TAMAMI DEPREME DAYANIKLI HALE GETİRİLDİ'

Törende konuşan İstanbul Valisi Davut Gül, "Açılışını yapmak istesek 3-4 günde bir 32 derslikli okul açabilecek durumdayız. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın öncülüğünde 2002 yılından önce yapılan okullar başta olmak üzere bütün okulların elden geçirildi ve okulların tamamı depreme dayanıklı hale getirildi" dedi.

'İNŞALLAH BU OKULUN DEVAMINI DA YAPARIZ'

Hayırsever iş insanı Haşmet Topaloğlu ise, "Bağcılarımıza eğitime destek vermek için çok güzel bir okul yaptık. Okulu gençlerimize ve öğretmenlerimize bağışlıyoruz. İnşallah başka hayırseverler de bizden etkilenir. İstanbul’a güzel okullar yaparlar. Okul yaptığım için çok mutlu ve gururluyum. İnşallah bu okulun devamını da yaparız. 2'nci bir okulu daha yaparız diye düşünüyorum" diye konuştu.