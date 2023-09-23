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Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, katıldığı canlı yayında yayınlanacak olan temel eğitim yönetmeliği hakkında açıklamalar yaptı.

"70 PUAN ALMA ZORUNLULUĞU GETİRDİK"

Bakan Tekin, yönetmelikle birlikte sınıf geçmede yeni düzenlemeyi anlatarak şunları ifade etti:

"Mevcut durumda 50 ortalamayı tutturan bir öğrenci, birkaç dersinden yüksek not alarak 50'yi tutturduğunda, diğer bütün dersleri 50'nin altında olsa bile geçiyordu. Bir kısmından sorumlu geçiyordu, bir kısmından da ortalamadan geçiyordu. Biz bunu sınırlandırdık.

Belli derslerin ortalamanın üzerinde olması gerekiyor. Önümüzdeki hafta yayınlanacak olan temel eğitim yönetmeliğimizde, Türkçe'den 70 alma zorunluluğu getirdik. Türkçe ortalaması 70 olmayan öğrencimiz geçemeyecek."

"AÇIK LİSE SINAVLARI DA YÜZ YÜZE OLACAK"

Sınavların online değil yüz yüze yapılacağını hatırlatan Bakan Tekin, "Açık lise ile ilgili uygulamaya baktık. An itibariyle bizim tanımladığımız meşru gerekçeler, sebeplerle açık liseye kayıt yaptıran öğrenci sayısı çok azalmış durumda. Yaklaşık 10 bin kayıt yaptıran öğrenci var. Aldığımız tedbirin kamuoyunda pozitif karşılık bulduğunu ve doğru bir iş yaptığımızı gösteriyor. Bu yıl açık lise sınavları da yüz yüze olacak" diye konuştu.

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