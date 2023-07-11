Öğretmenlere yeni atama yapılacak mı? Kız okulları kurulacak mı? Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, A Haber'de konuştu.

Bakan Tekin'in açıklamaları şöyle:

"Atama bekleyen öğretmenleri anlıyorum. Aileleri ve kendileri beklenti içinde. Elimizden geldiğince bu arkadaşlarımızın programlarını çözeceğiz. Biz de istiyoruz ancak şu an bu işin prosedürleri ve kadro problemi var.

Türkiye Yüzyılı'nın inşası öğretmenler üzerinden olacak. Türkiye Yüzyılı kuşağı yetiştirmek bizim görevimiz.

"BİZE ÖZGÜ BİR EĞİTİM KURGUSU OLUŞTURMALIYIZ"

Bize özgü bir eğitim kurgusunu tartışmamız gerekiyor. Çocuğunu bize teslim eden anne ve baba, öğretmenlere devasa bir misyon yüklüyor. Yeri geliyor anne yeri geliyor baba oluyorlar. Öğretmenlerimiz de bu durumda eziliyor. Her veli öğretmenlerin yükünü hafifletmek için çaba göstermeli.

TOPLUMSAL SEFERBERLİK ÇAĞRISI

Örf ve pozitif eğitimi harmanlayan bir model oluşturmalıyız. Toplumsal seferberlik ilan etmeliyiz. Aileler çocuğun eğitiminde daha çok rol üstlenmeli.

KIZLARA ÖZEL OKUL KURULACAK MI?

Kız çocuklarını okula göndermeyen ailelerin ilk söylediği şey 'Erkeklerin olduğu yerde olmasını istemiyorum' diyor. Biz o kızlarımızı eğitime dahil etmeliyiz. Karma eğitim esastır. Kız okulları kurmak gerekiyorsa kurulur.

Eğitim sistemiz biraz tutucu. Dünya çok hızlı değişiyor, eğitim sistemi sürekli revize olmalı.

20 YILDA 359 BİN DERSLİK

MEB bünyesinde çalışan öğretmenlerin yüzde 80'i son 20 yıl içinde atanmış durumda. Yine 20 yılda 359 bin derslik yapıldı. Derslik ve öğretmen sayısı dünya ortalamaları seviyesinde."

TARTIŞMAYI SINAV SİSTEMLERİNE İNDİRGEMEK ÇOK YANLIŞ

"Eğitim deneme tahtası oldu" eleştirilerine de değinen Bakan Tekin "Tartışmayı sınav sistemlerine indirgemek çok yanlış" ifadelerini kullandı. Bakan Tekin, eğitimde radikal dönüşüme karşı olduğunu söyledi.

Tekin sözlerine devam etti:

"Türkiye'de İmam Hatip Okulu oranı yüzde 12-13 oranında.

DEPREM BÖLGESİNDE EĞİTİM-ÖĞRETİM

Bölgede deprem sonrası yer değişikliği isteyen öğretmenlere pozitif ayrımcılık yaptık.

ÖĞRETMEN ATAMASI OLACAK MI?

Milli Eğitim Bakanı olarak atama olmasından rahatsız olacak veya bunu arzu olamayacak olduğunu düşünmek doğru değil.

Ben mutlaka istiyorum kaldı ki şimdi buraya gelirken çıkardım rakamları ben bakanlıkta müsteşar olduğum dönemde çok yüksek rakamlarda öğretmen ataması yaptık. Şimdi de bu yıl da 45.000 öğretmen ataması yapıldı.

2023 için 45.000 atama için yapıldı. 1 Eylül itibariyle bu 45.000 arkadaşımız görevine başlamış olacak. Şimdi size gelen mesajlar aynıları bize de geliyorlar. İlave bir atama evet yani olacak mı diye. Şimdi ilave atamaya Milli Eğitim bakanı'nın kendisinin tek başına karar verebileceği bir konu değil, yani bu nihayetinde bütçeden bütçe kısıtlıkları çerçevesinde bunu yapabilecek durumdayız.

Sayın Cumhurbaşkanımızla da biz bu konuları konuştuk. Bu konuda gerekli adımları atacağımızı sayın Cumhurbaşkanımızı taahhüt etti. Bu ne zaman olabilir bunun prosedürü nasıl başlar kabaca şöyle konuştuk; Sayın Cumhurbaşkanımıza biz bu yıl yine bir atama takvimini oluştururuz ve atama prosedürü de önümüzdeki eğitim öğretim yılının yani bahar yarı yılının başına yetiştirecek şekilde Şubat'a kadar süreci yüretebileceğimiz bir atama takvimi oluşturabileceğimizi...

Rakamı hem maliye bakanımız da hem de bütçe ile ilgili diğer bürokratik mekanizma da konuştuktan sonra netleştirmiş oluruz. Yani her yıl mutlaka atama oluyor. Bu yıl da yine olur ama dediğim gibi buna hangi bütçe imkanlarını kullanacağımız ve ne kadar olacağını cumhurbaşkanlığı kabinesinde konuştuktan sonra karar verilecek. Arkadaşlarımız endişe etmesinler, bir atama takvimi mutlaka olur ama öngörümüz bahar yarılı başlamadan önce yarıyılı başlamadan önce süreci takvimlendirmek."

HABER7