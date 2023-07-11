Van Emniyet Müdürlüğü, kamu düzeninin sağlanması için suç ve suçlularla mücadele çerçevesinde aranan şahıs-şahısların yakalanmasında ve süratle adalete teslim edilmelerine yönelik yürütülen çalışmalarını aralıksız bir şekilde sürdürüyor.

İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından 30 Haziran- 07 Temmuz 2023 tarihleri arasında 31 bin 264 kişinin GBT sorgulaması yapıldı.

Söz konusu sorgulamada; 11 şahıs kaçakçılık ile mücadele kanununa muhalefet, 7 şahıs bina içinde muhafaza altına alınmış olan eşya hakkında hırsızlık, 5 şahıs kasten yaralama, 5 şahıs kullanmak için uyuşturucu ve uyarıcı madde kabul etmek veya bulundurmak, 4 şahıs tehdit, 4 şahıs uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti yapma veya sağlama, 3 şahıs yağma, 3 şahıs dolandırıcılık, 3 şahıs göçmen kaçakçılığı yapmak, 2 şahıs kumar oynanması için yer ve imkân sağlama, 2 şahıs ruhsatsız ateşli silahlarla mermileri satın alma veya taşıma veya bulundurma, 1 şahıs cebir tehdit veya hile kullanarak kişiyi hürriyetinden yoksun kılma, 1 şahıs cinsel taciz, 1 şahıs çocuğun kaçırılması ve alıkonulması, 1 şahıs hakaret, 1 şahıs hükümlü veya tutuklunun kaçması, 1 şahıs iftira, 1 şahıs karşılıksız yararlanma, 1 şahıs trafik güvenliğini tehlikeye sokmak, 1 şahıs resmi belgede sahtecilik, 1 şahıs silahlı terör örgütüne üye olmak, suçlarına ilişkin toplam (59) şüpheli şahsın aranması olduğu tespit edilerek haklarında gerekli yasal işlem yapıldı.

van bölge gazetesi