Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, vatandaşlara yönelik yatırım uyarısında bulunarak, "Birileri size çok yüksek getiri vadediyorsa, mutlaka o son derece riskli bir faaliyettir, uyarı açısından söylüyorum, tüyolar ve duyumlarla hareket etmeyelim, gelin Sermaye Piyasası Kurulumuzun Finansal Okuryazarlık Platformu'na uğrayın ve eğitim alın." dedi.

Şimşek, Sermaye Piyasası Kurulu (SPK) koordinasyonunda kurulan Finansal Okuryazarlık Platformu'nun Bakanlıkta gerçekleştirilen tanıtımına katıldı.

Finansal okuryazarlığın temel eğitimin bir parçası olması gerektiğine işaret eden Şimşek, Orta Vadeli Program ve Kalkınma Planı'nda, temel eğitimde finansal okuryazarlığını önemli bir bileşen olduğunu vurguladıklarını anımsattı.

Şimşek, SPK ve Milli Eğitim Bakanlığının, finansal okuryazarlığın müfredata temel bir alan olarak konulması hususunu çalıştığını bildirerek, "Yine Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığımızla da özellikle ev kadınlarının, genel anlamda hepimizin finansal okuryazar olması konusunda ne yapılabileceği yönünde protokol çalışması var." ifadesini kullandı.

Borsada 8,6 milyon ve sermaye piyasalarında işlem yapan 12 milyon kişi olduğunu aktaran Şimşek, "Bunlar önemli rakamlar. Belki Batı'daki kadar değilse de büyük rakamlar. Borsadaki yatırımcı sayısı 2020'de 1,9 milyon kişiymiş. Şu anda çok ciddi artış var. Benzer şekilde mesela dört büyük kripto platformuna bakarsanız, burada da 2020'de 1,7 milyon kişinin hesabı varken, şu anda 18,2 milyon kişiye çıktı. Birden fazla platformda aynı kişinin hesabı olabilir. Bunlar gerçek anlamda finansal okuryazarlığı gerektiren alanlar." diye konuştu.

"Vatandaşlarımıza tavsiye ediyorum"

Mehmet Şimşek, yatırımın bilgiye ve analize dayanması gerektiğini belirterek, Finansal Okuryazarlık Platformu'na ilişkin şu bilgileri paylaştı:

"Oluşturulan platform çok kapsamlı. Zaten işin adresi de SPK. SPK sertifikalandırıyor, dolayısıyla burada eğitim boyutu var. Herkese açık ücretsiz bir platform. Sınavın da iyi şekilde entegre edilmesi lazım. Erişim hususunda biraz özgün bir platform. Dolayısıyla mutlaka vatandaşlarımıza tavsiye ediyorum. Çok basit gerçekten, çok kullanışlı ve verdiğimiz kararları daha sağlıklı vermemize yardımcı olacak bir platform.

Zaten amaç bu değil mi? Biz vatandaşlarımızın portföy tercihlerine saygı duyuyoruz. Ama vatandaşlarımızın kaynaklarının tabii ki heba etmesini istemeyiz. Ekonomimize katkı verecek şekilde sermaye piyasalarına bu kaynakların yönlendirilmesini tercih ederiz. Çünkü sermaye piyasaları ekonomilerin can damarı."

ABD'nin zengin bir topluma dönüşmesinde sermaye piyasalarının derinliğinin etkili olduğunu bildiren Şimşek, "Bu ülkede firmalar finansman ihtiyaçlarının neredeyse 3'te 2'sini sermaye piyasalarından karşılıyor. Avrupa tam tersi finansman ihtiyacının 3'te 2'sini bankalardan karşılıyor. Bizde finansman ihtiyacının yüzde 88'i bankacılık sektöründen temin ediliyor. Bankacılık sektörünün bizim gibi ülkelerde kaynak yapısı uzun vadeli değil. Ortalama vade olarak mevduatlar genelde 30 ve 90 günlük. Bu yüzden Türkiye yatırıma, uzun vadeli projelere kaynakta zorlanıyor. O nedenle sermaye piyasalarının gelişmesi çok önemli. " değerlendirmesini yaptı.

"Aylık enflasyon rakamları ile bizim hedeflerimiz artık örtüşmeye başladı"

Bakan Şimşek, Türkiye'de öncelikle enflasyonun düşük tek haneye indirilmesi gerektiğini belirterek, "Enflasyonu düşük tek haneye indirdiğimizde sermaye piyasaları çok daha güçlü şekilde ön plana çıkacak." dedi.

Dezenflasyon programının başarılı şekilde uygulandığını aktaran Şimşek, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Enflasyonu tek haleye indirme programımız başarılı şekilde uygulanıyor. Aylık enflasyon rakamları ile bizim hedeflerimiz artık örtüşmeye başladı. Mayısta yıllık enflasyon yükselmeye devam edecek. Çünkü geçen sene mayısta aylık enflasyon sıfıra yakın, bu sene yüzde 3 dahi çıksa bu, yıllık bazda artışı ima ediyor. Ama enflasyon Merkez Bankamızın da Enflasyon Raporu'nu açıklarken ortaya koyduğu şekilde mayısta yıllık bazda zirveye ulaşacak.

Son bir yıldır attığımız para ve maliye politikalarıyla, enflasyon çok hızlı şekilde inanıyorum ki bu sene sonunda 30'lu rakamı görür. Daha sonra gelecek senede 10'lu rakamlar, bir sonraki senede tek hane, daha sonra da bunu düşük tek haneye çekip orada tutmak. Biz buna 'fiyat istikrarı' diyoruz."

Şimşek, borsada hisse alıp-satan vatandaşların "borsada oynuyorum" tabirini kullandığına işaret ederek, borsanın oyun alanı olmadığını, buranın yatırım yapılan bir alan ve platform olduğunu, analize dayalı değerlendirmeler üzerinden kararların verilmesi gerektiğini bildirdi.

Toplumun tüm kesiminin "finansal okuryazar" olmasının önemine dikkati çeken Şimşek, sözlerini şöyle tamamladı:

"Finansal okuryazarlık, geleneksel okuryazarlık kadar, yani sayısal ve normal okuryazarlıktan sonra bence en önemli beceridir. Bu çağda 7'den 70'e herkesin bu beceriyle donatılması zaruridir, gereklidir. Buradan vatandaşlarımıza tekrar seslenmek istiyorum, kolaycı para kazanma yolları genelde tehlikelidir, risklidir. Birileri size çok yüksek getiri vadediyorsa, mutlaka o son derece riskli bir faaliyettir, uyarı açısından söylüyorum, tüyolar ve duyumlarla hareket etmeyelim, gelin Sermaye Piyasası Kurulumuzun Finansal Okuryazarlık Platformu'na uğrayın ve eğitim alın. Hiç olmazsa bir farkındalık oluşur ve bazı konseptleri daha iyi anlamanıza yardımcı olur."