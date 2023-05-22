Milyonlarca öğrenci ve veli okulların ne zaman kapanacağını merak ederken, TRT Haber canlı yayınına katılan Bakan Özer'den konuyla ilgili açıklama geldi. "Okulların kapanış tarihi uzatıldı mı?" sorusuna yanıt veren Özer, seçimler dolayısıyla 29 Mayıs'ta okulların tatil olup olmayacağını da açıkladı. İşte detaylar...

OKULLAR NE ZAMAN KAPANIYOR? BAKAN ÖZER YANITLADI

Okulların kapanış tarihiyle ilgili kendisine yöneltilen soruya yanıt veren Bakan Özer "16 Haziran'da okullar kapanıyor uzatma yapmadık" ifadelerini kullandı.

29 MAYIS PAZARTESİ GÜNÜ OKULLAR TATİL

Bakan Özer, açıklamasının devamında "Cumhurbaşkanlığı seçimi ikinci tur oylamasının ertesi günü olan 29 Mayıs'ta okullarımızı eğitim öğretime hazırlamak için bir gün ara vereceğiz. Öğretmenlerimiz de idari izinli sayılacak" diye konuştu.

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