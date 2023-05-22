Geçtiğimiz hafta motorin fiyatları için yapılan zammın ardından benzin litre fiyatı da bu gece yarısından itibaren artacak. İşte il il güncel akaryakıt fiyatları ve haberin detayları…

Petrol fiyatları, ABD’deki borç tavanını yükseltme görüşmelerinin yeniden çıkmaza girmesi ile Cuma günkü yükselişini tersine çevirerek düşüşle kapandı. Petroldeki kaybın bir kısmını sınırlayan etken ise ABD dolarındaki zayıflık oldu.

Brent petrol fiyatı son dört haftada toplam yüzde 14'lük kayıptan sonra haftalık bazda yüzde 2 artış gösterdi. Bu gelişme, yurt içinde hali hazırda rekor seviyelerde dolaşan dolar/TL kuru ile birleşince akaryakıt fiyatları için zam kaçınılmaz oldu. Geçtiğimiz hafta motorin fiyatları için gelen zamma bir yenisi daha eklenecek.

BENZİN LİTRE FİYATI 77 KURUŞ ARTACAK

Son olarak motorin litre fiyatı 76 kuruş yükselmişti. Bu gece yarısından itibaren geçerli olmak üzere benzin fiyatı için 77 kuruşluk zam bekleniyor. Mazot fiyatlarında ise herhangi bir değişikliği beklenmiyor.

Zammın ardından benzin fiyatı ortalama olarak İstanbul'da 20.58 TL, Ankara'da 20.94 TL, İzmir'de ise 20.93 TL’ye yükselecek.

mynet