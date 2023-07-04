Işıkhan, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde gerçekleşen Kabine Toplantısı sonrası gazetecilerin sorularını yanıtladı.

Bakan Işıkhan, memur maaşlarıyla ilgili düzenlemeye yönelik soru üzerine, düzenleme üzerinde çalıştıklarını, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın açıklamalarının takip edilmesi gerektiğini belirtti.

"ÇOK KAPSAMLI DÜŞÜNÜLÜYOR"

Meclis tatile girmeden yasal düzenlemenin gündeme gelip gelmeyeceğiyle ilgili soruya karşılık ise Işıkhan, "Çalışılıyor, yoğun bir mesai harcanıyor. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın söylediği gibi Meclis tatile girmeden önce... Bazı değişkenleri de dikkate almak lazım. Çok kapsamlı düşünülüyor. Kimsenin mağdur olmaması, çalışanlarımızın refahının artırılması bizim için önemli." ifadesini kullandı.

"ÖNCELİĞİMİZ REFAH VE YAŞAM KALİTESİNİ ARTIRMAK"

Işıkhan, düzenlemeye yönelik çalışmanın son durumuna ilişkin ise, "Biz çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Çalışma hayatının tek boyutu yok. Asgari ücreti bitirdik. İşveren ve çalışanlarımızı mutlu etmeye çalıştık. Refah ve yaşam kalitesini arttırmak önceliğimiz." diye konuştu.

MEMUR VE EMEKLİ MAAŞI ZAMMI İÇİN GERİ SAYIM BAŞLADI

Öte yandan Cumhurbaşkanı Erdoğan yaptığı açıklamada, "5 Temmuz'da 6 aylık enflasyon oranlarının belli olmasıyla, memur ve emeklilerimize verdiğimiz sözleri yerine getireceğiz." demişti.

Peki kulislerde konuşulan son bilgiler ne? Gazeteciler son bilgileri CNN TÜRK'te aktardı.

Milliyet Gazetesi yazarı Zafer Şahin, "Çarşamba günü 5 Temmuz 6 aylık enflasyon belli olacak. Asgari ücrette ara zam biliyorsunuz yüzde 34 civarında oldu. Çalışanlar da asgari ücret kadar yapılan zammı beklerler. Biliyorsunuz en düşük memur maaşı 22 bin liraya getirilecek. Memur, işçi, bağkur emeklilerine zammın yüzde 30 seviyesinin altında olmayacağını düşünüyorum. " dedi.

"MECLİS'TEN GEÇECEK"

Hürriyet Gazetesi yazarı Abdulkadir Selvi, "5 aylık enflasyon yüzde 15.26. 6 aylık enflasyon yüzde 18'e çıkacak. Yüzde 18 artı refah payı eklenecek maaş zamlarına. Memur ve emekli zamlarına. Maaş artışıyla ilgili bir noktada 22 bin liraya çıkacağı ifade edilmişti. Mevcut en az memur maaşının 12 bin 12 bin 500 lira olduğu söyleniyor. Yüzde 85'lik bir artış olacak.

En düşük memur maaşını 22 bin liraya çıkarıp da arada 15 bin alanlar 16 bin alanlar var. Bu maaşlarda kademeli artış öngörülüyor. Diyelim ki birisi 18 bin lira maaş alıyor ona da bir yüzde oranında zam yapılacak artı seyyanen bir artış olacak. Bir çarşamba günü saat 16'da enflasyon oranı açıklandığında enflasyon oranı ortaya çıkacak refah payı konulacak.

İkincisi de 22 bin liralık en düşük memur maaşına yapılacak artışla birlikte diğerlerine kademeli artış yapılacak. Bunlar ayın 7'sine 8'ine kadar Meclis'ten geçirilecek. Temmuz ayının ilk 10 gününde bunlar Meclis'ten geçirilecek." açıklamasında bulundu.

KULLANILAN EN DÜŞÜK MEMUR VE EMEKLİ MAAŞI NE KADAR?

Son olarak 2023 Ocak ayında yapılan zam ile en düşük memur maaşı (aile ödeneği dahil) 11 bin 848 liraya yükselmiş ve en düşük emekli maaşı 7 bin 500 liraya çıkartılmıştı.

ARTIŞ BEKLEYEN MAAŞ VE AYLIKLAR

İşte zam bekleyen memurların görevleri, dereceleri ve 2023 Ocak ayından bu yana aldıkları maaşları:

MEMUR MAAŞLARININ ŞU ANDAKİ DURUMU (2023 OCAK)

Vali 49 bin 790 lira

Genel Müdür (1/4) 43 bin 265 lira

Kaymakam (1. Sınıf-4/1) 36 bin 724 lira

Profesör (¼) 34 bin 57 lira

Uzman Doktor (¼) 24 bin 743 lira

Mühendis (¼) 21 bin 295 lira

Başkomiser (3/1) 20 bin 873 lira

Şube Müdürü (Üniversite Mezunu-¼) 20 bin 724 lira

Araştırma Görevlisi (7/1) 20 bin 139 lira

Avukat (¼) 19 bin 968 lira

Uzman Hekim (7/1) 19 bin 732 lira

Pratisyen Hekim (8/1) 18 bin 861 lira

Başkomiser (8/1) 18 bin 630 lira

Uzman Öğretmen (¼) 18 bin 246 lira

Polis Memuru (8/1) 18 bin 235 lira

Araştırma Görevlisi (8/1) 17 bin 498 lira

Mühendis (8/1) 17 bin 270 lira

Avukat (9/1) 16 bin 770 lira

Vaiz (¼) 16 bin 615 lira

Polis memuru (9/1) 16 bin 570 lira

Öğretmen (¼) 15 bin 793 lira

Hemşire (Üniversite Mezunu-5/1) 15 bin 611 lira

Şube müdürü (Lisans-4/1) 15 bin 232 lira

Vaiz (Lisans-9/1) 13 bin 841 lira

Hemşire (Lisans-9/1) 13 bin 785 lira

Teknisyen (Lise Mezunu-11/1) 13 bin 142 lira

Memur (Üniversite Mezunu-9/1) 12 bin 632 lira

Öğretmen (9/1) 12 bin 558 lira

Teknisyen (Teknik Lise-13/1) 11 bin 626 lira

Memur (Lise-15/1) 11 bin 100 lira

Hizmetli (Lise-15/1) 10 bin 170 lira

(Aile yardımı dahil net maaşlar)

En düşük memur emekli aylığı

En düşük memur emekli aylığı 7 bin 901 lira.

MEMUR EMEKLİ MAAŞLARININ ŞU ANDAKİ DURUMU (2023 OCAK)

Müsteşar (1/1) 28 bin 729 lira

Genel Müdür (1/1) 25 bin 427 lira

Profesör (1/4) 22 bin 680 lira

Pratisyen Hekim (1/4) 20 bin 725 lira

Kaymakam (1. sınıf-1/4) 16 bin 697

Başkomiser (1/4) 12 bin 151 lira

Polis Memuru (1/4) 11 bin 948 lira

Hemşire (Lisans 1/4) 11 bin 848 lira

Mühendis (1/4) 11 bin 848 lira

Şube Müdürü (Lisans 1/4) 11 bin 848 lira

Öğretmen (1/4) 11 bin 848 lira

İmam-Hatip 11 bin 848 lira

Avukat (1/4) 11 bin 848 lira

Memur (Lisans-1/4) 9 bin 650 lira

Teknisyen (Lise-1/4) 8 bin 506 lira

(Memur emekli aylıklarına ek ödeme dahil)