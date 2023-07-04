WanHaber – ÖZEL

Van’ın İpekyolu İlçesinde bulunan Atatürk Sanat Galerisi’nde “Çini Seramik Sergisi” açılışı yapıldı. İpekyolu Belediyesinin kültür ve sanat etkinlikleri çerçevesinde ev sahipliği yaptığı Tuşba Gençlik Merkezi’nin “Çini Seramik Sergisi” sanatseverlerle buluştu. Tuşba Gençlik Merkezi’ndeki öğrenciler tarafından 240 farklı eser sergilendi.

“240 PARÇALIK SERGİ ALANI OLUŞTURDUK”

Çini Seramik Sergisi hakkında konuşan Tuşba Gençlik Merkezi Eğitmeni Harun İpek, “Şu anda gençlik merkezimizin içerisinde 240 parçalık sergi alanını oluşturduk. Tamamıyla öğrenci ve gençlerle yaptığımız çalışmalardır. Yaptığımız çalışmaların hepsi el emeğidir. Tabakları ham madde olarak alıyoruz. Tasarım yapıyoruz. Boyama, fırınlama işlemi şeklinde işlemlerimizi yapıyoruz” şeklinde konuştu.

“VATANDAŞLARIN DAHA ÇOK GÖRMESİ LAZIM”

Vanlıların çini sanatını görmesi gerektiğine vurgu yapan Tuşba Gençlik Merkezi Eğitmeni Harun İpek, “ Bu sanatı Van’da daha iyi yerlere getirmek istiyoruz. Vatandaşların daha çok gelip görmesi lazım” dedi.

“Çini Seramik Sergisi” 4-7 Temmuz tarihleri arasında sanatseverlerin ziyaretine açık olacak.

Mehmet Salih Giyci – Ramazan Çetin