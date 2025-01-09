Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, şunları kaydetti:

"TBMM Genel Kurulu'nda kabul edilerek yasalaşan 'Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu İle Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi'nin ülkemize ve milletimize hayırlı olmasını diliyorum.

Kanun Teklifi; sosyal devlet ilkesinin gereği olarak gördüğümüz, sosyal güvenlik sistemimizin sürdürülebilirliği ve vatandaşlarımızın eşit sosyal güvenlikten faydalanması adına önemli düzenlemeler içermektedir. Süreç boyunca emeği olan ve destek veren tüm Milletvekillerimize teşekkür ediyorum."