Emekli Aylıklarındaki Farklar

Bakan Işıkhan, kabine toplantısının ardından yaptığı açıklamada, Hazine ve Maliye Bakanlığı ile işbirliği içinde çalıştıklarını belirterek, bu konu hakkında henüz kesin bir formül oluşturulmadığını vurguladı.

Çalışma Saatleri Değişmeyecek

Bakan Işıkhan, ayrıca çalışma saatlerinin kısaltılacağına dair ortaya atılan iddiaları kesin bir dille reddetti ve böyle bir uygulamanın gündemde olmadığını ifade etti. 2024 yılı itibarıyla emekli olanların, 2025 yılında emekli olacaklara göre ortalama yüzde 34 daha fazla maaş alması beklendiği belirtilirken, emeklilik başvurularının avantajlı olacağı tarihlerin altı çizildi.