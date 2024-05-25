Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan Anadolu Yayıncılar Federasyonu'nda basın mensuplarıyla bir araya gelerek gündeme dair önemli açıklamalar yaptı.

‘Emekliler Yılı’ kapsamında sağlıktan konaklamaya, kültürel faaliyetlerden sosyal hizmetlere emekliler için pek çok özel uygulamanın hayata geçirileceği duyurulmuş, hizmette öncelik, ayrıcalık, indirim gibi imkanlar sunulacağı bildirilmişti. Hatta geçtiğimiz günlerde ilk adım atılarak kamu kurum ve kuruluşlarına ait sosyal tesislerde emeklilere yıl sonuna kadar yüzde 15 indirim uygulanması kararı Resmi

Gazete’den duyurulmuştu.

TROY KART İLE İNDİRİM GELİYOR

Bakan Işıkhan bankalar ile protokol yapıldığını açıklayarak atılacak yeni adımın detaylarını paylaştı. Işıkhan, “Yerli ve milli ödeme sistemimiz olan Troy ile ve bankalarla yaptığımız protokol çerçevesinde emekli kartları aracılığıyla fatura ödemelerinde, eczane ve market harcamalarında belirlenen üst limit dahilinde, giyim mağazalarında indirimler tanımlanacak” dedi.

EN DÜŞÜK EMEKLİ MAAŞI AÇIKLAMASI

En düşük emekli maaşı için Temmuz ayında 12.500-15.000 TL seviyelerine yükseltilmesi ihtimali konuşulurken Bakan Işıkhan’dan kök aylık alanların sayısına ilişkin de açıklama geldi. "Kök aylığı 10 bin liranın altında olan 3 milyon 601 bin 551 emeklimiz var” diyen Işıkhan, “Bunların dışında özellikle sosyal hayata dair, emeklerimizin yararlanabilecekleri hizmetler için dinamik ve kullanışlı bir altyapı oluşturacağız” şeklinde konuştu.

4 ANA BAŞLIKTA ÇALIŞMALAR SÜRÜYOR

SGK'yi sosyal açıdan emeklilere hizmet verecek, sosyal yönü de olan bir kurum haline dönüştürdüklerine dikkati çeken Işıkhan, "Bu çerçevede emeklilerimizin ekonomik refahı, sosyal refahı, çalışma yaşamıyla ilgili kültürel miras ve kuşaklar arası aktarım ve bilimsel faaliyetler olmak üzere 4 ana başlık altında çalışmalarımızı yürüteceğiz” diye değerlendirmede bulundu.

EYT İLE 2,5 MİLYON KİŞİ DAHA EMEKLİ OLACAK

Bakan Işıkhan EYT kapsamında yaklaşık 2 milyona yakın kişinin emekli olduğunu da ifade ederken 5 yıl içinde 2,5 milyon kişinin daha sisteme gireceğini kaydetti. Şu anda da EYT kapsamında emekli olup çalışmaya devam eden 1 milyon kişi olduğunun da bilgisini paylaştı.

BELEDİYELERİN BORÇLARI TAHSİL EDİLİYOR

Seçim sonrasında çok konuşulan, hatta pankartlarla vatandaşlara duyurulan belediyelerin borçları için de harekete geçildiğini söyledi Bakan Işıkhan. “Belediyelerin Sosyal Güvenlik Kurumu’muza olan borçlarını 31 Mart'tan sonra tahsil etme sürecine başladık” ifadelerini kullanan Işıkhan, “Belediyelerimizin borçları seçim öncesinde de gündeme gelmişti. Bu konuda da tahsilat sürecini hızlandırdığımızı söyleyebilirim.