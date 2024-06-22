Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, yazılı açıklamayla 2023-2025 yıllarını kapsayan 'Engelli Hakları Ulusal Eylem Planı'nın 3 Şubat 2023'te yayımlanan Cumhurbaşkanlığı genelgesi ile tüm taraflarca hassasiyetle uygulanmaya başladığını belirterek, "İstihdamdan erişilebilirliğe, eğitimden sağlığa, sosyal yaşama katılımdan hakların korunmasına kadar engellilikten kaynaklı ihtiyaçlar göz önünde bulundurularak belirlenen 316 faaliyetin yer aldığı ilk Engelli Hakları Ulusal Eylem Planı'nın uygulanma sürecinde 1'inci yılı tamamladık. İlk yıl için Bakanlığımız koordinasyonunda hazırlanan ara değerlendirme raporunu, Eylem Planı'nın izlenmesi sorumluluğu bulunan Engelli Hakları İzleme ve Değerlendirme Kurulu'nun 21 Mayıs'taki toplantısında kurul üyeleri ile paylaştık" ifadelerini kullandı.

Bir yıllık dönemde engellilik alanında hak temelli yaklaşımın yaygınlaştırılması ve farkındalığın geliştirilmesine yönelik çalışmaların sürdürüldüğünü kaydeden Bakan Göktaş, "Bu kapsamda, kamu kurumları başta olmak üzere farklı kesimlere yönelik engelli hakları konusunda farkındalık eğitimleri düzenlendi. Erişilebilirliğin teşvik edilmesi, yaygınlaştırılması ve denetlenmesi konularında ilerlemeler kaydedildi. Kamu kurum ve kuruluşlarının yapılı çevre, bilgi ve iletişim teknolojilerinin erişilebilirliği konularında teknik kapasitelerini artırmak üzere eğitim atölyeleri düzenlendi. 'Erişilebilirlik Logosu'nun basılı ve dijital yayınlar ile görsel materyalleri de içerecek şekilde kullanım alanı genişletildi. Ayrıca kütüphaneler, bilişim gibi farklı sektörlerde de erişilebilirliğin yaygınlaştırılması için çalışmalar yapıldı" dedi.

Bakan Göktaş, yürütülen çalışmalarda engelli çocukların doğumdan ilkokulun ilk yıllarına kadar takip edilip, desteklenmesi amacıyla Aile Temelli Ulusal Erken Müdahale Sistemi'nin kurulacağını belirterek, "Özel gereksinimi olan çocukların doğumdan ilkokul çağına kadar bütüncül ve aile odaklı bir yaklaşımla nitelikli bakım, sağlık, koruma ve eğitim hizmetlerine erişimlerinin sağlanması amacıyla erken müdahale sisteminin geliştirilmesine yönelik çalışmalar yürütüldü. Sistemin oluşturulması için UNICEF ve ilgili kamu kurumlarının iş birliğinde bir pilot çalışmayı başlatacağız" ifadelerini kullandı.

'İHTİSASLAŞMIŞ BAKIM KALİTE STANDARTLARI GELİŞTİRİLECEK'

Bakım merkezlerinde yaşamlarını sürdüren engelli bireylerin daha iyi hizmet alabilmeleri için Bakanlığa bağlı kuruluşların, bakım hizmetleri kalite standartları kapsamında değerlendirildiğini aktaran Bakan Göktaş, "Bu standartlar ile uzun dönemli bakım hizmeti sunan kuruluşlarımızın güçlendirilmesini sağlıyoruz. Özel engelli bakım merkezlerimizden bakım hizmetleri kalite standartlarına uygun olduğu belirlenen kuruluşlara da teşvik ödemesi yapılarak bu kuruluşlarda sunulan hizmetlerin de kalitesinin artırılmasını amaçlıyoruz. Önümüzdeki dönemde ihtisaslaşmış bakım ve rehabilitasyon merkezleri açılabilmesi için bu merkezlere yön verecek ihtisaslaşmış bakım kalite standartlarının geliştirilmesi çalışmaları yürüteceğiz" açıklamasında bulundu.