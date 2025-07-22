Bakan Göktaş, yazılı açıklamasında, Ulusal Vefa Programı ile ihtiyaç sahibi olup temel ihtiyaçlarını ve kendi öz bakımını yerine getiremeyen yaşlı, engelli ve ağır kronik hastalığı bulunan vatandaşlara destek olduklarını belirtti. Göktaş, sosyal hizmet modellerini vatandaşların ihtiyaçları ve günün koşulları doğrultusunda geliştirmeye çalıştıklarını, bu kapsamda hayata geçirilen Ulusal Vefa Programı’nın 2022 yılında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın tensipleriyle ulusal program haline getirildiğini hatırlattı.

Göktaş, program ile ihtiyaç sahibi olup temel ihtiyaçlarını yerine getiremeyen yaşlı, engelli ve ağır kronik hastalığı olan vatandaşları düzenli periyotlarla ziyaret ederek ev ve kişisel temizliklerinin sağlandığını kaydetti. Göktaş, çalışmaları yürüten vefa destek gruplarının büyük bölümünün kadınlardan, sosyal yardım alan veya geriatri bölümü mezunları ile yaşlı bakımı konusunda sertifika sahibi personelden oluştuğunun bildirdi.

128 BİN VATANDAŞ YARARLANDI

Bakan Göktaş, Vefa Programı’nın, 60 yaş üzeri vatandaşlar, engelliler, yalnız yaşayan yardıma muhtaç bireyler ve 3'ten fazla 16 yaş altı çocuğu bulunan tek ebeveynli aileler gibi kırılgan gruplara odaklandığını söyledi. Göktaş, programa başvurmak isteyen ihtiyaç sahibi vatandaşların, bulundukları il veya ilçedeki SYDV'lere başvurarak hizmetten faydalanabildiğini ayrıca, vakıf personelinin sahada yürüttüğü çalışmalar ve ev ziyaretleri aracılığıyla tespit edilen vatandaşların da program kapsamına alındığını bildirdi.

Yaşlı, engelli ve hasta vatandaşların temel ve zaruri ihtiyaçlarının karşılanması amacıyla hayata geçirilen Ulusal Vefa Programı’nın bu yılki bütçesi için 3,8 milyar lira kaynak ayırdıklarını hatırlatan Bakan Göktaş, bu kapsamda temmuz ayında aktarılan 898 milyon lira kaynak ile birlikte şu ana kadar SYDV'lere 2.7 milyar lira kaynak aktardıklarını açıkladı. Göktaş, Vefa Programı’ndan bugüne kadar 128 bin vatandaşın yararlandığını belirterek, "Engelli ve yaşlı vatandaşlarımızın huzurlu bir hayat sürmeleri ve toplumsal hayata katılımlarını artırmak amacıyla her zaman yanlarında olmaya gayret ediyoruz" ifadelerini kullandı.