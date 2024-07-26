Bakan Bolat, "Bir siyasi parti eş genel başkanının bugün Ağrı Gürbulak Sınır Kapımızda yaptığı açıklama üzerine..." ifadesini kullanarak sosyal medya hesabından açıklama yaptı. Bolat, Ticaret Bakanlığı’na bağlı Gümrükler Genel Müdürlüğü ve Gümrükler Muhafaza Genel Müdürlüğü yönetimleri ve çalışanları vasıtası ile Türkiye'nin ihracat ve ithalatını kapsayan dış ticaretin etkin, hızlı, kanunlara ve mevzuata uygun bir şekilde yapılmasını sağlamanın, Ticaret Bakanlığı'nın ana görevleri arasında olduğunu vurguladı.

Bu çerçevede ülkede 156 gümrük müdürlüğü, 29 kara gümrük kapısı, 14 hava gümrük kapısı, 48 deniz gümrük kapısı ve 5 demir yolu gümrük kapısı aracılığıyla Gümrükler Genel Müdürlüğü ve Gümrükler Muhafaza Genel Müdürlüğünün çalışmalarını sürdürdüğünü belirten Bakan Bolat, "Ülkemizde toplam 620 milyar dolarlık ihracat ve ithalatı kapsayan dış ticaret faaliyeti gümrüklerimiz üzerinden yürütülmektedir. Bu bağlamda yılda toplamda 5,4 milyon ihracat beyannamesi, 3,5 milyon ithalat beyannamesi kontrol edilmekte ve tescil edilmektedir" dedi.

Öte yandan gümrüklerde yılda 11,8 milyon aracın ve 182,5 milyon yolcunun giriş çıkış işleminin yapıldığına belirten Bolat, 8 milyon 300 bin konteynerin gümrük işlemlerinin de buralardan gerçekleştirildiğini söyledi.

‘FAALİYETLERİMİZE KARARLILIKLA DEVAM EDECEĞİZ’

Bakan Bolat, Türkiye'nin toplam vergi gelirlerinin yüzde 26'sının da gümrüklerden nakit tahsil edilip Hazine ve Maliye Bakanlığına aktarıldığını vurgulayarak, şu ifadeleri kullandı:

"Bu kadar önemli ve yoğun işlemleri yapan gümrüklerimizde yasa dışı geçişleri engellemeye yönelik olarak da Gümrükler Muhafaza Genel Müdürlüğü ekiplerimiz çalışmalarını yoğun şekilde sürdürmektedir. Şöyle ki, 1 Haziran 2023'ten bugüne kadar geçen 13,5 aylık süre zarfında toplam 7 bin 281 adet yasa dışı mal yakalama olayı gerçekleştirilmiştir. Bunların 17 tonu uyuşturucu yakalamasıdır ve yakalanan uyuşturucuların toplam değeri 12 milyar liraya denk gelmektedir. Aynı sürede 13,5 ay içinde 7 bin 281 vakada toplam 35,5 milyar lira değerinde yasa dışı mal geçişi engellenmiştir.

Bu rakam, bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 117'lik artışa tekabül etmektedir. Ülkemizin artmakta olan dış ticaretinin etkin şekilde yürütülmesi görevimizi sürdüreceğiz. Kanunlara ve mevzuata aykırı, zararlı, rekabete aykırı ve insanlarımızı zehirleyecek uyuşturucu gibi yakalama faaliyetlerimize de Gümrükler Muhafaza ve Gümrükler Genel müdürlüklerimizde görev yapan çalışma arkadaşlarımızla birlikte bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da aynı kararlılıkla devam edeceğiz."