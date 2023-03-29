Mevcutta 8.506 TL olan asgari ücrete yeniden zam gelip gelmeyeceği en çok merak edilen konu başlıkları arasında yer alıyor. Çalışma Bakanı Vedat Bilgin, asgari ücretle ilgili yeni bir açıklama yaparak enflasyonu işaret etti.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin'den milyonların beklediği asgari ücret ile ilgili açıklama geldi. Bilgin, "Enflasyonda düşüş eğilimi devam ederse asgari ücrette düzenleme ihtiyacı olmaz fakat Temmuz'da yeniden değerlendireceğiz" dedi.

DİĞER EMEKLİ MAAŞLARINA ZAM YOK

Bakan Bilgin, “Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile görüşmenizde emekli maaşlarına yönelik düzenleme konusu ele alındı mı?” sorusu üzerine, “Türkiye tarihinde geçmişe dönük bakıldığında ilk defa en düşük emekli maaşını 7 bin 500 liraya çıkarttık. Bu tarihimizde ilk defa yapılan ciddi bir düzenlemedir ve bu artıştan 10 milyon insan etkilenecektir" dedi.

En düşük emekli maaşının 7500 liraya tamamlanması sonrası bu rakamdan yüksek alanlar için de zam beklentisi oluşurken, Bakan Bilgin, "Gündemde kademeli artış yok” diye konuştu.

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