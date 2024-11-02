Van'da uzun yıllar öğretmenlik ve yöneticilik yapan Bahri Yıldızbaş'tan acı haber geldi. Bir süredir amansız bir hastalıkla mücadele eden Yıldızbaş, akşam saatlerinde hayatını kaybetti. Son 10 yıldır Ankara'da yaşayan ve orada tedavi gören Yıldızbaş'ın acı haberini çocukları verdi.

YARIN DEFNEDİLECEK

Bahri Yıldızbaş'un cenaze namazı yarın (3 Kasım Pazar günü) İkindi namazına müteakip Ankara Karşıyaka Mezarlığı'nda kılınacak olup oraya defnedilecek. Yıldızbaş ailesi taziyeleri ise Anıttepe Mahallesi'nde kabul edecek.

Bizlerde WanHaber olarak, yıllardır Van'ın eğitimine katkıda bulunan Bahri Yıldızbaş hocamıza Allah'tan rahmet, yakınlarına ve sevenlerine başsağlığı dileriz.