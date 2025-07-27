Van’ın Bahçesaray ilçesinde kırsal alanda bitkin halde bulunan dağ keçisi, duyarlı vatandaşların yardımıyla koruma altına alındı. Mahalle sakinlerinin fark ettiği yaban keçisi, ilk olarak mahalle muhtarı tarafından kontrol altına alındı. Olay, ilçeye bağlı Çatbayır Mahallesi'nin yüksek rakımlı bir bölgede meydana geldi.

Arazilerine giden mahalle sakinleri, hareketsiz halde duran dağ keçisini fark ederek durumu mahalle muhtarı Eyüp Kayan'a bildirdi. Bitkin ve halsiz olduğu görülen keçi, köylülerin yardımıyla mahalleye götürtüldü. Burada keçiye su ve yem verildikten sonra durum Doğa Koruma ve Milli Parklar (DKMP) 14. Bölge Müdürlüğü ekiplerine bildirdi.

Mahalle muhtarı Kayan, doğada zorluk yaşayan hayvanlara karşı herkesin duyarlı olması gerektiğini belirterek, "Gençler dağda keçiyi bulup bana haber verdiler.

Bölgeye giderek keçiyi mahalleye getirip bakımını yaptım be durumu Doğa Koruma ve Milli Parklar Müdürlüğü ekiplerine haber verdim. Onlarda en kısa sürede buraya gelip dağ keçisini alıp tedavisini Van'da devam ettirecekler. İnşallah en kısa sürede sağlığına kavuşup tekrar doğaya kazandırılır" dedi.