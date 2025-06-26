Birtakım aksaklıklardan dolayı Bahçesaray otobüs seferlerine ara veren Büyükşehir Belediyesi, 27 Haziran Cuma gününden itibaren ilçeye yeniden sefer düzenleneceğini bildirdi.

Vatandaşların konforlu ve güvenli ulaşım sağlayabilmesi için çalışmalarını sürdürdüğünü açıklayan Büyükşehir Belediyesi, BHÇ-1 hizmet numarasıyla Bahçesaray ilçesine ulaşım hizmeti verecek.

BHÇ-1 Hizmet numarasıyla Van – Bahçesaray arasında hizmet verecek otobüsün Van Merkez Hareket Saatleri 08:00 ve 14:00, Bahçesaray Hareket Saatleri ise 10:30 ile 16:30 olarak belirlendi.

Ulaşım Dairesi Başkanlığı, olumsuz hava koşulları ve yol çalışmalarına bağlı olarak sefer saatlerinde değişiklik yaşanabileceğini duyurdu.